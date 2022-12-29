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Самых талантливых воспитанников Дворца школьников наградили в Кокшетау

29 Декабря 2022, 10:45
Самых талантливых воспитанников Дворца школьников наградили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пятерых акмолинцев, показавших лучшие результаты в своей работе, наградили в преддверии Нового года в Кокшетау. В Bolashaq Saraiy областного центра подведены итоги конкурса Bolashaq Premium 2022 среди воспитанников Дворца школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования региона, самых умных, талантливых, спортивных, интеллектуальных детей среди воспитанников Bolashaq Saraiy выбирали в течение месяца.

«Мероприятие «Bolashaq премиясы» стало доброй традицией. Второй год подряд администрация Bolashaq Saraiy подводит итоги достижений воспитанников, показавших лучшие результаты в области экологии, спорта, искусства, IT и дебатного движения. Отрадно, что Дворец школьников за короткий срок стал ведущим центром организации досуга детей. Сегодня здесь воспитываются более трех тысяч детей и молодежи. Они не только получают дополнительное образование, но и участвуют в различных областных, республиканских, международных конкурсах, занимают призовые места», - отметил в своем выступлении руководитель управления образования Акмолинской области Бейбит Жусупов.

По итогам конкурса победителем премии Bolashaq 2022 стал воспитанник Bolashaq Saraiy Андрей Буторин. Он был награжден сертификатом акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева на 300 тысяч тенге и специальной статуэткой.

«Лучший студент года» Республики Казахстан, победитель Международной олимпиады по экологии Максим Максимоленко, чемпионка Азии и Мира по «Асық ату», мастер спорта международного класса, обладатель республиканской премии «Алтын тұғыр» Айлана Думан, участница проекта Димаша Кудайбергена ІV международного конкурса «Бақытты бала», вокалистка Амина Жапар, мастер дебатного движения Алдияр Нұрланұлы также награждены денежными сертификатами на 100 тысяч тенге.

Фото пресс-службы управления образования Акмолинской области.


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