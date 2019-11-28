Самых талантливых молодых жителей Прииртышья наградили премией Ertys Daryny

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В течение месяца после трехэтапного отбора лауреатами премии в десяти номинациях стали 20 человек. Каждый победитель получил сертификат на полмиллиона тенге, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Церемония награждения прошла на сцене ДК имени Естая.

«Премия Ertys Daryny объединила самых талантливых молодых представителей разных сфер жизни региона, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов. - На первом этапе заявки для участия в конкурсе подали более 300 человек в возрасте до 29 лет. На втором этапе в интернет-голосовании приняли участие более 67 тысяч жителей. На третьем этапе конкурсная комиссия экспертов в каждой номинации выбрала победителей».

Как рассказал заместитель руководителя регионального управления информации и общественного развития Руслан Тлеулесов, общий призовой фонд премии составил 10 миллионов тенге – по миллиону на каждую из десяти номинаций.









«Премия Ertys Daryny, организованная по поручению акима области, не имеет аналогов в Казахстане. На 500 тысяч тенге можно оплатить учебу или же купить современный гаджет, поехать отдыхать за рубеж или же вложить деньги в свой бизнес. Считаю, что премия - это хороший стимул для развития талантливой молодежи», - заявил Руслан Тлеулесов.

Лауреатом номинации «Общественная деятельность» стал Айтым Кусаинов. 27-летний павлодарец два года назад создал общественный фонд ASYL ANA KZ, затем открыл кабинет комплексной реабилитации людей с повышенными потребностями здоровья, где они получают услуги массажиста, логопеда-дефектолога, инструктора ЛФК. Детям с ДЦП, а также с нарушениями речи стали доступны занятия на специальных тренажёрах.

« Когда узнал, что победил, я был в шоке, - делится Айтым. - Очень благодарен за доверие людям из разных регионов страны, которые за меня голосовали. Приятно, что нашу работу замечают. Хочу сказать, что все номинанты достойны диплома».

Еще один победитель номинации «Общественная деятельность» - председатель молодежного объединения «ТҰМА» Баянаульского района Батырбек Кошкарбаев.

В номинации «Культура» победу присудили известному в регионе молодому айтыскеру Оразбеку Бахатхану и пианистке Нелли Рерих.









Лидерами в номинации «Предпринимательство» стали Валерия Наркизова - директор ИП «Жасмин», которое занимается пошивом детской одежды, и руководитель ИП «Музафар» Дархан Музафаров, выпускающий лего-кирпич.

В номинации «Работник производства» награду получил начальник цеха Казахстанского электролизного завода Даурен Тайкебаев и начальник лаборатории ПНХЗ Гульмарал Махабил.

Приза в номинации «Ерлiгi үшін» удостоились Мансур Рамазанов - командир отделения воинской части 6679, спасший девять человек, и патрульный полицейский Алибек Болатов, вытащивший из-под завала мужчину и четырехлетнего ребенка.

В номинации «Образование и наука» отметили студентку ПГУ Аяну Есим и победительницу международного конкурса «Лучший логопед» Кымбат Матай.





Корреспондент павлодарского областного телеканала Ertis Вероника Вишневская и корреспондент областной газеты Saryarqa Samaly Кундыз Кабылденова завоевали приз в номинации «Журналистика». Награду победительницам вручал приехавший из Нур-Султана заместитель руководителя отдела внутренней политики Администрации Президента страны Сергей Коновалов.













«Это очень символично, что в канун Дня Первого Президента проходит такой конкурс, - отметил Сергей Коновалов. - Сегодня патриотизм подразумевает под собой получение знаний, изучение языка, интеллектуальные достижения на благо родной страны. Этими талантливыми ребятами гордится не только Павлодарская область, но и весь Казахстан».

В номинации «Волонтерство» награду победителям вручила основатель движения «Клуб добряков Казахстана» Гульмира Абдрашева. Обладателями премии стали руководитель молодежного объединения «Социально-волонтерский центр» Аяжан Курманова и волонтёр ПГУ Лаура Сарсембина.

Артист эстрадного коллектива областной филармонии имени Исы Байзакова Руслан Жумабаев и студентка музколледжа Назымгуль Шапагат получили приз в номинации «Эстрада».









Мастера спорта международного класса по вольной борьбе, призера чемпионата Азии, победителя международных соревнований Саятбека Окасова и кандидата в мастера спорта РК по легкой атлетике, призера чемпионата Азии, победительницу международных соревнований Александру Залюбовскую чествовали в номинациии «Спорт».

Отдельно на сцене ДК имени Естая наградили обладателей звания «Прорыв года». Победителем в этой номинации назвали жителя Аксу Иманбека Зейкенова. Молодой человек прославился тем, что создал музыкальный ремикс на песню Roses американского рэпера SAINt JHN. Сейчас трек Иманбека прослушали уже более четырех миллионов раз на американском стриминговом сервисе Spotify, на YouTube суммарное количество просмотров перевалило за 20 миллионов, в Shazam этот ремикс занимает третье место в мире и первое в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

Светлана Воронова Фото Ольги Бугаевой и Ольги Музалевской