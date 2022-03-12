Самых талантливых детей-близнецов выбрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В творческом конкурсе среди детей-близнецов в Жанааркинском районе Карагандинской области нет проигравших. Все восемь пар, претендуя на звание самых талантливых, показали себя с наилучшей стороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая отделом детей и подростков Дома культуры Жанаарки Айман Айтжанова проводит такой конкурс уже в третий раз.

«Я люблю детей и стараюсь вовлекать их в творческую и полезную деятельность. В нашем районе много близнецов. Однажды мне пришла идея организовать такой конкурс, ведь близнецы, как правило, очень талантливы. Раньше конкурс проходил более масштабно. В этом году из-за пандемии нам пришлось немного сбавить обороты, но, тем не менее, он удался. Детей оценивали за оригинальность самопрезентации, творческое выступление и во время дефиле», – поделилась Айман Айтжанова.

Восемь пар из разных уголков Жанааркинского района основательно подготовились к конкурсу. Жюри покорили шестилетние сестры-близняшки Інжу и Маржан Аманкан из села Ынтымак. Они выступили с танцем «Куколки» и завоевали Гран-при конкурса.

«Мои девочки учатся в классе предшкольной подготовки. Они очень волновались перед выступлением, готовились усердно. Я благодарна организаторам конкурса, что есть такие мероприятия, где дети могут раскрыть свои таланты. Дочери и внешне, и по характеру разные. Одна – светлая, другая – смуглая. Одна – активная, вторая – спокойная. На этом конкурсе они дополняли друг друга», – рассказала мама девочек Айнур Жакупбекова.

Также Гран-при удостоились девятилетние Нурахмет и Нуржамал Жаксыбаевы из села Ынталы Карагашского сельского округа и 11-летние Аружан и Аяжан Төлеу из Жанаарки.

Первое место в конкурсе талантов разделили девятилетние близняшки Нурай и Арай Сапаровы и шестилетние Мади и Гани Нуриден из села М. Жумажанова, а также пятилетние Айым и Айша Нурболкызы из Жанаарки и 11-летнние Бекарыс и Бейбарыс из села Тугискен.

Второе место завоевали 12-летние Перизат и Пакизат Жаксылык из Жанаарки.

«Жюри оценивало конкурсантов по трем возрастным категориям. Никого не хотелось обидеть. Дети все талантливые. В будущем мы планируем провести этот конкурс на региональном уровне», – добавила Айман Айтжанова.