Самых маленьких акмолинцев поздравили с праздником Наурыз

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в первые теплые дни жители региона отмечают Наурыз мейрамы. Традиционно в этот весенний праздник по всей области проходили праздничные мероприятия - концерты, народные гуляния, фестивали детского творчества, спортивные состязания. Однако и в этом году из-за пандемии коронавируса все мероприятия переведены в онлайн-формат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Несмотря на определенные ограничения, празднование Наурыз мейрамы стало запоминающимся для маленьких воспитанников детского сада «Ер-Наз», расположенного в селе Косшы, что неподалеку от столицы.

Местом проведения праздника стала Косшынская библиотека в доме культуры, которую оформили изделиями декоративно- прикладного искусства, музыкальными инструментами, накрыли дастархан с национальными блюдами, представили блиц-выставку «Рухани жангыру» с книгами об истории нашей страны, детскими книжками для маленьких читателей о Наурызе, ценностях казахского народа, обычаях и традициях.

Для малышей специально провели обзорную экскурсию по библиотеке.

«Знакомство состоялось, и мы надеемся, что, став чуть постарше, они придут в библиотеку за книгами и будут активными участниками различных кружков художественной самодеятельности, внесут свой вклад в культурную жизнь родного поселка», - поделилась сотрудник учреждения Гулмарт Аппазова.

В самой библиотеке состоялось дебютное выступление юных сельчан в возрасте от 2 до 5 лет, которое для детей прошло интересно и увлекательно. В их исполнении прозвучали стихи и песни о празднике Наурыз, танцевальные номера и с их участием проведен обряд «Бата беру».

К слову, первый пункт выдачи книг от библиотеки начал свою работу именно в данном детском саду.



