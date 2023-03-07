Самых красивых сотрудниц пожарной службы выбрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области служба пожаротушения в канун 8-го Марта подвела итоги конкурса красоты среди своих сотрудниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, первое место заняла 28-летняя радиотелефонист специализированной пожарной части № 2 Петропавловска Айнура Нурпеисова. В органах гражданской защиты она служит с 2021 года.

Второе место у 27-летней радиотелефонистки пожарной части № 5 Петропавловска Салтанат Айтмагамбетовой. В части она работает с 2017 года.







Третье место отдали радиотелефонисту специализированной пожарной части № 1 города Камиле Рахметовой. Ей 33 года, службу в органах гражданской защиты начала с 2018 года.







«Конкурс проходил в два этапа. На первом конкурсантки представляли себя в образе пожарных в фотосессии, учитывались девизы, определяющие их жизненные устремления и профессиональное кредо. Из 24 участниц 18 прошли во второй тур. Победители определялись путем онлайн-голосования на странице департамента в социальной сети. Подписчики отдали около 17 тысяч голосов», - добавили в пресс-службе.