Самых активных волонтеров поблагодарили столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Нур-Султана поощрили самых активных волонтеров, передает МИА «Казинформ».

Полицейские поблагодарили волонтеров, которые безвозмездно трудятся и помогают им в повседневной работе.





Заместитель начальника ДП Айдос Рысбаев выразил благодарность Элеоноре Сериковне и Бибигуль Ануарбековне за тесное взаимодействие с сотрудниками ОВД по розыску без вести пропавших лиц и лиц, утративших связь с родственниками.

Около 3 лет волонтеры сотрудничают с полицией, помогая им в розыске без вести пропавших.

В волонтерской организации города состоят 54 человека. С начала года совместными усилиями было найдено более 15 без вести пропавших, среди которых 4 несовершеннолетних.