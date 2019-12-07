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Самых активных волонтеров поблагодарили столичные полицейские

7 Декабря 2019 14:37
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Самых активных волонтеров поблагодарили столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Нур-Султана поощрили самых активных волонтеров, передает МИА «Казинформ».

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Полицейские поблагодарили волонтеров, которые безвозмездно трудятся и помогают им в повседневной работе.


Заместитель начальника ДП Айдос Рысбаев выразил благодарность Элеоноре Сериковне и Бибигуль Ануарбековне за тесное взаимодействие с сотрудниками ОВД по розыску без вести пропавших лиц и лиц, утративших связь с родственниками.

Около 3 лет волонтеры сотрудничают с полицией, помогая им в розыске без вести пропавших.

В волонтерской организации города состоят 54 человека. С начала года совместными усилиями было найдено более 15 без вести пропавших, среди которых 4 несовершеннолетних.

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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