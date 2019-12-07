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Самых активных волонтеров поблагодарили столичные полицейские
7 Декабря 2019 14:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Нур-Султана поощрили самых активных волонтеров, передает МИА «Казинформ».
Новости по теме200 молодежных лидеров обучались волонтерству на тренинге в Туркестанской области На слете Jas Samruk обсудили вопросы корпоративного волонтерства Для обеспечения правопорядка и розыска пропавших МВД будет привлекать волонтеров
Полицейские поблагодарили волонтеров, которые безвозмездно трудятся и помогают им в повседневной работе.
Заместитель начальника ДП Айдос Рысбаев выразил благодарность Элеоноре Сериковне и Бибигуль Ануарбековне за тесное взаимодействие с сотрудниками ОВД по розыску без вести пропавших лиц и лиц, утративших связь с родственниками.
Около 3 лет волонтеры сотрудничают с полицией, помогая им в розыске без вести пропавших.
В волонтерской организации города состоят 54 человека. С начала года совместными усилиями было найдено более 15 без вести пропавших, среди которых 4 несовершеннолетних.
Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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