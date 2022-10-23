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Самых активных пользователей велопроката отметили в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Октября 2022, 17:45
Самых активных пользователей велопроката отметили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Республики и завершения велосезона столичная транспортная компания «City Transportation Systems» отметила самых активных пользователей велопроката «Astana bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт компании в Instagram.

Председатель правления CTS Гани Тажиев поздравил с наступающим праздником и вручил сертификаты на сезонный абонемент на велосезон 2023 года активным пользователям, которые проехали самое большое расстояние на велосипедах «Astana bike».

Самые активные пользователи велопроката:

Аббазова Гулбану - 8 104,56 км.;

Абильдинов Сагындык - 3 387,74 км.;

Айтбаев Нурбол - 3 135,66 км.;

Алмат Арслан - 3 712,69 км.;

Ескендір Алиаскар - 3 197,01 км.;

Жумаганов Бекзат - 3 393,25 км.;

Кенжебаев Ерман - 4 885,12 км.;

Кульмуханбетов Азат - 5 399,03 км.;

Нуртиллаев Нурсултан - 4 977,26 км.;

Нурушов Ергали - 2 768,18 км.

Как сообщалось ранее, для пассажиров столичных автобусов и пользователей велошеринга запустили новое приложение.

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Фото: www.instagram.com/cts_kz


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