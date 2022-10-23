Самых активных пользователей велопроката отметили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Республики и завершения велосезона столичная транспортная компания «City Transportation Systems» отметила самых активных пользователей велопроката «Astana bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт компании в Instagram.
Председатель правления CTS Гани Тажиев поздравил с наступающим праздником и вручил сертификаты на сезонный абонемент на велосезон 2023 года активным пользователям, которые проехали самое большое расстояние на велосипедах «Astana bike».
Самые активные пользователи велопроката:
Аббазова Гулбану - 8 104,56 км.;
Абильдинов Сагындык - 3 387,74 км.;
Айтбаев Нурбол - 3 135,66 км.;
Алмат Арслан - 3 712,69 км.;
Ескендір Алиаскар - 3 197,01 км.;
Жумаганов Бекзат - 3 393,25 км.;
Кенжебаев Ерман - 4 885,12 км.;
Кульмуханбетов Азат - 5 399,03 км.;
Нуртиллаев Нурсултан - 4 977,26 км.;
Нурушов Ергали - 2 768,18 км.
Фото: www.instagram.com/cts_kz