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    18:43, 14 Май 2021 | GMT +6

    Самых активных отцов выбрали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце школьников имени Махамбета Утемисова состоялась церемония награждения «Әке – шаңырақтың тірегі», где отметили самых активных отцов города. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Совет отцов столицы» в Нур-Султане начал работу в сентябре 2019 года. Главными направлениями деятельности этого движения является повышение роли отцовства в укреплении семейных ценностей, наставничества в воспитании подрастающего поколения.

    Церемония награждения включала два блока. В номинации «Активные отцы» были отмечены благодарственными письмами управления образования г. Нур-Султана члены «Совета отцов столицы», председатели школьных советов отцов. В номинации «Ровесники Независимости» дипломами Дворца школьников им. М. Утемисова награждены участники проекта video – stories «Ел тағдыры – ер тағдыры».

    Церемония награждения продолжилась концертной программой, в которой приняли участие обладатели Гран-при I городского вокального конкурса среди отцов и юношей «Рахмет саған, туған ел!», представители гимназии «Astana English School» №81, танцевальное трио семьи Панковых. Музыкальное поздравление от имени всех детей столицы прозвучало в исполнении учащегося школы-лицея №59 и ОССТ «Эдельвейс» Дворца школьников им. М. Утемисова Адиля Хамзина.

    Мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм и требований.

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