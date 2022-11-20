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Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу

20 Ноября 2022, 19:09
Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
20 Ноября 2022, 19:09

Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В разных районах Жетысу активно голосуют юные избиратели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

Впервые проголосовавшая на выборах 18-летняя жительница Панфиловского района Айназ Имангалиева поделилась своим мнением.

«Сегодня я впервые проголосовала. Это особенное чувство, ведь это не просто голосование, это вклад в моё будущее, в будущее всего Казахстана, поэтому важно сделать свой выбор. В этом заключается долг каждого гражданина нашей страны», - резюмировала она.

А в Кербулакском районе впервые проголосовала Даяна Суйдутова. Она пришла на выборы вместе с семьёй.

«Будучи гражданином Казахстана, я пришла на избирательный участок и сделала свой выбор. Знаю, что важен голос каждого из нас. И это мой личный вклад в наше общее будущее», - отметила Д.Сарсенбайкызы.

Многодетная мать Даяны Гульназ Шакенова отмечает, что пришла на голосование со всеми детьми:

«Мы пришли все вместе, чтобы сделать свой выбор. Считаю, что все те, кому небезразлична судьба страны, принимают активное участие в выборах», - отметила мать 14-ти детей Г.Шакенова.

Напомним, явка избирателей по республике к 18:00 на выборах Президента РК составила 67,85%. В Жетысуской области - 77,08 %.


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