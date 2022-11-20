Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В разных районах Жетысу активно голосуют юные избиратели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.
Впервые проголосовавшая на выборах 18-летняя жительница Панфиловского района Айназ Имангалиева поделилась своим мнением.
«Сегодня я впервые проголосовала. Это особенное чувство, ведь это не просто голосование, это вклад в моё будущее, в будущее всего Казахстана, поэтому важно сделать свой выбор. В этом заключается долг каждого гражданина нашей страны», - резюмировала она.
А в Кербулакском районе впервые проголосовала Даяна Суйдутова. Она пришла на выборы вместе с семьёй.
«Будучи гражданином Казахстана, я пришла на избирательный участок и сделала свой выбор. Знаю, что важен голос каждого из нас. И это мой личный вклад в наше общее будущее», - отметила Д.Сарсенбайкызы.
Многодетная мать Даяны Гульназ Шакенова отмечает, что пришла на голосование со всеми детьми:
«Мы пришли все вместе, чтобы сделать свой выбор. Считаю, что все те, кому небезразлична судьба страны, принимают активное участие в выборах», - отметила мать 14-ти детей Г.Шакенова.