Самые высокие цены на муку среди городов РК - в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем производства муки из зерновых культур, растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь–март текущего года составил 881,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 8,9%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Однако эти показатели меньше, чем в 2018-2019 годах. Ранее три года подряд наблюдался спад объемов производства за аналогичный период.

Несмотря на увеличение выпуска, цены на муку к марту текущего года выросли на 15% за год, при этом годом ранее наблюдалось удорожание на 19%, а к марту 2020 года — на 23,3%.

Значительный рост цен на муку за последний год был отмечен в феврале текущего года (на 2,1% за месяц) и в марте (сразу на 4,2%).

В марте 2022 года средние розничные цены в городах РК на муку высшего сорта составили 279 тг за кг, на муку первого сорта — 191 тг за кг.

Среди городов РК самые высокие цены на пшеничную муку высшего сорта в марте 2022 года были отмечены в столице (343 тг за кг), Атырау (327 тг за кг) и Алматы (312 тг за кг). Самые низкие — в Павлодаре (194 тг за кг), Уральске (209 тг за кг) и Семее (212 тг за кг).

Пшеничная мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (257 тг за кг), Нур-Султане (248 тг за кг) и Алматы (236 тг за кг), дешевле всего — в Петропавловске (139 тг за кг), Актобе (145 тг за кг) и Караганде (148 тг за кг).

Для недопущения дефицита и существенного подорожания Министерство сельского хозяйства ввело ограничение на экспорт муки с 16 апреля до 15 июня 2022 года.

За январь-февраль этого года Казахстан экспортировал 284,6 тыс. тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму 104,8 млн долларов США. Основными импортерами казахстанской муки стали Афганистан (204,9 тыс. тонн) и Узбекистан (56,6 тыс. тонн). Значительные объемы также были отправлены в Туркменистан (10,7 тыс. тонн), Россию (6,3 тыс. тонн) и Таджикистан (5 тыс. тонн).