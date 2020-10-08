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Самые востребованные специальности назвал столичный центр занятости

8 Октября 2020, 09:12
Самые востребованные специальности назвал столичный центр занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спрос на специалистов в сфере строительства, торговли, питания и здравоохранения сохраняется на рынке труда в столице. Об этом сообщили в Центре занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В частности, в сфере строительства требуются прорабы, мастера, каменщики, арматурщики, инженеры сметчики, бетонщики, инженеры ПТО, рабочие.

В сфере торговли наблюдается дефицит продавцов, кассиров, менеджеров, супервайзеров, мерчендайзеров.

В сфере здравоохранения не хватает врачей, медицинских сестер, санитарок. Также работу в столице могут легко найти повара, кухонные работники, пекари, кондитеры.

По состоянию на 7 октября на портале «Электронная биржа труда» с заработной платой до 100 тысяч тенге опубликовано 2085 вакансий, от 100 тысяч до 150 тысяч тенге – 2090. С заработной платой свыше 150 тысяч – 1537.

Также зарегистрировано 89 рабочих мест с гибким графиком трудового дня. Вакансий для лиц с инвалидностью – 356.

Ранее сообщалось, что столичный Центр занятости в рамках программ «Дорожная карта занятости» и «Енбек» предлагает вакансии по молодежной практике и переобучению безработных.

Всю дополнительную информацию можно найти на официальном сайте cz.astana.kz и в социальных сетях.




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