Самые востребованные на сегодня навыки назвали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партнер Центра исследований и консалтинга Ануар Буранбаев назвал самые востребованные на сегодня навыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт в ходе онлайн-презентации результатов серии аналитических исследований по вопросам модернизации и проведения системных реформ в Казахстане представил основные направления развития человеческого капитала.

По его словам, говоря о внешних факторах влияния, на казахстанский человеческий капитал будут оказывать влияние две группы глобальных трендов. Первая группа – война за таланты. Усилится «утечка мозгов» из развивающихся стран. Вторая группа трендов касается трансформации навыков. Базовая грамотность, физический труд и формальные дипломы всё меньше гарантируют работу и доходы.

«Стремительно растет спрос на три группы навыков: технологические навыки – понимание технологий, умение разрабатывать и внедрять инновации; социальные и эмоциональные навыки – предпринимательство, лидерство, инициативность, коммуникативность; высшие когнитивные навыки – креативность, критическое мышление, обработка сложной информации», - сказал Ануар Буранбаев.

Отметим, что в исследовании по вопросам модернизации страны приняли участие эксперты ИМЭП, Центра исследований и консалтинга (CRC), Центра прикладных исследований «TALAP», подразделения Whiteshield Partners по региону Евразия.

Методологическую поддержку исследованию оказали известные зарубежные аналитики, среди которых Эрик Берглоф – главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Павел Войцеховски – директор Whiteshield Partners, экс-министр финансов Польши, Сергей Гуриев – эксперт Whiteshield Partners, бывший главный экономист ЕБРР, профессор Парижской школы политических наук (Sciences Po), Фади Фарра – соучредитель, директор и партнер компании Whiteshield Partners, старший преподаватель Гарвардской школы госуправления им. Кеннеди, Энтони О'Салливан – партнер и директор компании Whiteshield Partners, профессор Парижского института политических исследований (Grande école Sciences Po).

Отдельные блоки исследования курировали казахстанские эксперты Ануар Буранбаев (CRC), Рахим Ошакбаев (Talap) и Каныш Тулеушин (Whiteshield Partners).

Исследователи отдельно отмечают, что результаты проделанной работы носят рекомендательный характер и не являются альтернативой реализуемым государственным программам и концепциям развития.

Следующим шагом станет проведение общественной дискуссии, к которой эксперты ИМЭП приглашают присоединиться исследователей, экспертов, работающих как в Казахстане, так и за рубежом, НПП «Атамекен», профессиональные союзы и ассоциации, общественные движения.

Для поддержки дискуссии команда исследователей сформировала открытую диалоговую площадку. Вся информация о публичных обсуждениях результатов и рекомендаций исследования будет доступна по ссылке: https://www.facebook.com/groups/kzexpertclub.

Результаты исследований будут опубликованы на странице: https://kzexpertclub.fpp.kz/.