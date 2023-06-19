Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мае на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 94,9 тысячи вакансий и 74,5 тыс. резюме. В сравнении с апрелем количество вакансий возросло на 10,5% (+9 тысяч), а резюме – на 0,9% (+628).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Суммарно нехватка трудовых ресурсов на ЭБТ в отчетном месяце составила 20,4 тысячи единицы, или 22% от общего числа размещенных вакантных позиций. При этом с точки зрения географического расположения регионов профицит кадров пришелся, как и в предыдущем месяце, на южные области, а именно город Шымкент (где количество резюме превысило количество вакансий на 2,4 тысячи, или 78%) и Туркестанскую область (на 5,1 тысячи, или 76%).

На общереспубликанский показатель разницы количества вакансий и резюме наибольшее влияние в мае оказали Карагандинская область (вакансии превышали резюме на 5,6 тысячи единиц, что составляет 65% от общего количества доступных для трудоустройства мест) и область Улытау (вакансии превышали резюме на 646 единиц, что соответствует 46% от общей потребности в регионе).

Самыми востребованными и дефицитными кадрами на рынке труда остаются водители автомобиля (1,9 тысячи вакансий и 1,5 тысячи резюме), охранники (1,6 тысячи вакансий и 889 резюме) и воспитатели (1,5 тысячи вакансий и 810 резюме). По сравнению с апрелем наблюдается повышение спроса на медицинских работников (1,6 тысячи вакансий и 1 тысяча резюме) и операторов контакт-центра (1,9 тысячи вакансий и 11 резюме).

Самой активной группой среди лиц, находящихся в поиске работы, традиционно остается молодежь в возрасте 16-35 лет.

Максимальную заработную плату в мае работодатели готовы были предложить менеджерам проектов ИКТ (от 1,2 млн тенге) и руководителям проектов по разработке новых продуктов (от 1 млн тенге) – то есть для вакантных должностей с аналогичным набором квалификационных требований и компетенций. Стоит отметить, что 5,3% соискателей на ЭБТ предпочитают не указывать размер желаемой заработной платы.

В целом в мае по сравнению с апрелем рынок труда характеризуется снижением спроса на специалистов сельскохозяйственного сектора в связи с завершением посевной кампании. Нехватка кадровых ресурсов среди операторов контакт-центра может быть обусловлена как переходом соискателей на другие онлайн-платформы для трудоустройства, так и всемирным трендом увеличения спроса на работников удаленных профессий, наблюдаемым с периода пандемии COVID-19.