Самые востребованные госуслуги среди казахстанцев назвали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из 40 услуг, оказываемых органами внутренних дел, автоматизировано 38 (95%). В 2020 году органами внутренних дел оказано 8 млн 937 тысяч государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Более 8,5 млн услуг граждане получили в электронном виде на портале egov.kz, а так же в центрах обслуживания населения и только 387,5 тысяч услуг оказано в бумажном виде при обращении в подразделения полиции.

Самые востребованные из них:

· регистрация автотранспорта (2 млн 366 тысяч),

· выдача документов, удостоверяющих личность (2 млн 253 тысячи),

· водительских удостоверений (986 тысяч),

· регистрация граждан по месту жительства (2 млн 67 тысяч).

Цифровизация, как считают в ведомстве, повышает эффективность работы, упрощает процессы и сокращает сроки предоставления госуслуг гражданам, а также исключает прямые контакты сотрудников с населением и снижает коррупционные риски.

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, основными принципами работы МВД в части оказания государственных услуг являются их автоматизация, оперативность, прозрачность и снижение коррупциогенности.

«Сегодня все наши шаги направлены на улучшение качества государственных услуг. Главное, чтобы люди могли получать их быстро и без волокиты, не выходя из дома или офиса. Более того, отследить объективность и своевременность на каждом этапе принятия решения», - подчеркнул глава ведомства.

Цифровизация позволяет оказывать услуги композитно, то есть по одному заявлению можно получить сразу несколько взаимосвязанных услуг (всего 9 видов услуг, из них 7 введены в 2020 году).

Трудовому иммигранту одновременно с выдачей разрешения на работу в домашнем хозяйстве граждан (т.н. «трудовой патент») оформляются ИИН и разрешение на временное проживание. Раньше каждая из этих услуг оказывалась отдельно.

Автоматизация учетов и сведений, интеграция информационных систем различных государственных органов позволила упразднить ряд услуг, оказываемых ведомством.

Например, с 1 ноября 2019 года отменена адресная справка с места жительства (ежегодно выдавалось до 10 млн), в январе 2020 года отменена регистрация иностранцев, временно пребывающих в стране (ежегодно 1,2 – 1,6 млн).

Теперь все эти сведения государственные органы получают напрямую из информационных систем, а граждане – через мобильные приложения в смартфонах.

Упразднены регистрационно-экзаменационные подразделения полиции, теперь снять с учета и зарегистрировать автотранспорт, выбрать государственный номерной знак и заказать доставку готовых документов можно дистанционно, все проверки по базам МВД автоматизированы.

Работа по упрощению процессов оказания государственных услуг, повышению их качества и доступности населению, исключению административных барьеров и условий для коррупции в системе органов внутренних дел будет продолжена.