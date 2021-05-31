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    12:48, 31 Май 2021 | GMT +6

    Самые распространенные виды ДТП с участием мототранспорта назвали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области стражи порядка и любители мототранспорта сели за круглый стол, чтобы обсудить проблемы поведения мотоциклистов на дорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские рассказали присутствующим о самых распространённых видах ДТП с участием водителей мототранспорта – это столкновения транспортных средств, падение с мотоцикла, наезд на препятствие, - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области. – В свою очередь, любители мототранспорта рассказали, что сами заинтересованы бороться за культуру на дорогах региона».

    Павлодарские полицейские встретились за круглым столом с представителями мотоклубов Павлодара и Экибастуза, чтобы обсудить проблемы безопасности дорожного движения.

    «С наступлением тёплой погоды на улицах городов появились мотоциклисты, скутеры, велосипедисты, владельцы сигвеев и гироскутеров. По нашей инициативе были обсуждены вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколёсного транспорта», - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

    По его словам, основной причиной аварий с участием мотоциклов остаётся превышение скорости, не позволяющее автомобилистам заметить мототранспорт в движении на большой скорости. Поэтому собравшиеся обсудили проведение совместной профилактики с водителями этой категории транспортных средств.

    «Для этого они (любители мототранспорта - Казинформ) призывают своих единомышленников не превышать скорость и не беспокоить жителей громким звуком двигателя, особенно в вечернее и ночное время», - добавили в ДП региона.

    Фото ДП Павлодарской области


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Общество Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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