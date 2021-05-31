Самые распространенные виды ДТП с участием мототранспорта назвали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области стражи порядка и любители мототранспорта сели за круглый стол, чтобы обсудить проблемы поведения мотоциклистов на дорогах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские рассказали присутствующим о самых распространённых видах ДТП с участием водителей мототранспорта – это столкновения транспортных средств, падение с мотоцикла, наезд на препятствие, - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области. – В свою очередь, любители мототранспорта рассказали, что сами заинтересованы бороться за культуру на дорогах региона».

Павлодарские полицейские встретились за круглым столом с представителями мотоклубов Павлодара и Экибастуза, чтобы обсудить проблемы безопасности дорожного движения.

«С наступлением тёплой погоды на улицах городов появились мотоциклисты, скутеры, велосипедисты, владельцы сигвеев и гироскутеров. По нашей инициативе были обсуждены вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколёсного транспорта», - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

По его словам, основной причиной аварий с участием мотоциклов остаётся превышение скорости, не позволяющее автомобилистам заметить мототранспорт в движении на большой скорости. Поэтому собравшиеся обсудили проведение совместной профилактики с водителями этой категории транспортных средств.

«Для этого они (любители мототранспорта - Казинформ) призывают своих единомышленников не превышать скорость и не беспокоить жителей громким звуком двигателя, особенно в вечернее и ночное время», - добавили в ДП региона.

Фото ДП Павлодарской области