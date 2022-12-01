Самые популярные заблуждения в ставках - как их избежать

1 Декабря 2022, 20:05

Чаще всего при неудачах в ставках люди обвиняют спортсменов, судей и т.д., но не замечают ошибок, которые допускают. Причина чаще всего одна - субъективная оценка ситуации, основанная на собственных убеждениях. Чем объективнее вы будете подходить к прогнозам, тем выше шансы на успех.

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Подробности

Субъективное восприятие - частая проблема. Ее можно решить, если анализировать неудачи и слушать мнение экспертов. Самые распространенные ошибки:

недоверие к ставкам на фаворитов. Многие игроки уверены, что это лакомый кусок для букмекеров, так как коэффициенты на победу фаворита занижены, а риск проигрыша практически такой же, как в матчах менее статусных соперников. Спады неминуемы даже в футболе, не говоря об одиночных видах спорта. Тут все просто - этот вариант стоит использовать, если в пользу фаворита не только его громкое имя, но и объективные факторы.

переоценка домашних стен. Многие уверены, что все команды и одиночные игроки лучше играют на своей арене. Но в последние годы у многих коллективов статистика на выезде даже лучше, а «одиночники» играют домашние турниры больше из уважения и ради спонсоров, чем для достижения спортивных результатов.

недооценка значимости события. Мы часто думаем, что турнир не очень важен для игрока или команды. Но это только наше мнение, и знать истинные цели сезона мы не можем. Не факт, что команда или спортсмен не выложится на сто процентов из-за того, что через несколько дней предстоит встреча в более значимом турнире.

ставка на личного фаворита. Это может быть команда из своей страны, любимый спортсмен или коллектив. Никто не запрещает прибавлять таким образом фана при просмотре, но в этом случае не стоит особо рассчитывать на успех.

команда или спортсмен, с которым вам периодически не везет. Почти у каждого, кто играет на ставках, есть такие варианты. Если вы заметили, что постоянно проигрываете на событиях, связанных с конкретными игроками или командами, то лучше обходить их стороной.

Это только некоторые ошибки. Вы можете найти свои варианты, проанализировав результаты и обдумав, почему принимали определённое решение в той или иной ситуации. Главное - выявить причины проблемы и учитывать это в дальнейшем.

Фото: imagesratel.kz