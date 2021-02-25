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    23:00, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Самые популярные виды хулиганства среди жителей Павлодарской области назвали в полиции

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В полицейской службе управления полиции Павлодара назвали самые распространенные формы мелкого хулиганства среди жителей области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года 146 жителей области наказаны за совершение мелкого хулиганства», - рассказал начальник отдела местной полицейской службы управления полиции Павлодара Арман Каптаев.

    «Наиболее распространёнными формами мелкого хулиганства являются нецензурная брань, приставание к людям, загрязнение мест общего пользования (выброс окурков от сигарет, шелухи от семечек, бытовой мусор и так далее)», - дополнили в правоохранительных органах.

    Один из горожан сообщил в полицию по телефону, что возле здания на улице Естая мужчина справил нужду и загрязнил место общего пользования.

    «Полицейскими был установлен 38-летний горожанин, который находился в алкогольном опьянении. Мужчина направлен в центр временной адаптации и детоксикации (медвытрезвитель)», - отметил А. Каптаев.

    В другом случае 43-летний мужчина выражался нецензурно и обругал свою соседку. По этим фактам правонарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 14 585 тенге.

    Все правонарушители привлекаются к административной ответственности.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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