Самые популярные виды хулиганства среди жителей Павлодарской области назвали в полиции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В полицейской службе управления полиции Павлодара назвали самые распространенные формы мелкого хулиганства среди жителей области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года 146 жителей области наказаны за совершение мелкого хулиганства», - рассказал начальник отдела местной полицейской службы управления полиции Павлодара Арман Каптаев.

«Наиболее распространёнными формами мелкого хулиганства являются нецензурная брань, приставание к людям, загрязнение мест общего пользования (выброс окурков от сигарет, шелухи от семечек, бытовой мусор и так далее)», - дополнили в правоохранительных органах.

Один из горожан сообщил в полицию по телефону, что возле здания на улице Естая мужчина справил нужду и загрязнил место общего пользования.

«Полицейскими был установлен 38-летний горожанин, который находился в алкогольном опьянении. Мужчина направлен в центр временной адаптации и детоксикации (медвытрезвитель)», - отметил А. Каптаев.

В другом случае 43-летний мужчина выражался нецензурно и обругал свою соседку. По этим фактам правонарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 14 585 тенге.

Все правонарушители привлекаются к административной ответственности.