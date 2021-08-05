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Самые популярные имена для новорожденных назвали в Аксу
5 Августа 2021 14:30
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АКСУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в городе энергетиков родились 675 малышей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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По информации акимата Аксу, наиболее распространенными именами среди появившихся на свет мальчиков стали Амир, Давид, Алихан, Алан, Матвей, среди девочек – София, Медина, Айлин, Виктория, Аяла.
«Согласно информации отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС), по состоянию на 31 июля 2021 года зарегистрировано 675 актовых записей о рождении», - говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается о регистрации актов усыновления – в этом году шестеро детей обрели семью.
Также сообщается о регистрации актов усыновления – в этом году шестеро детей обрели семью.
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