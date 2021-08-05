Самые популярные имена для новорожденных назвали в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в городе энергетиков родились 675 малышей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации акимата Аксу, наиболее распространенными именами среди появившихся на свет мальчиков стали Амир, Давид, Алихан, Алан, Матвей, среди девочек – София, Медина, Айлин, Виктория, Аяла.