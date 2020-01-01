Самые опытные спасатели Павлодарской области будут дежурить в новогоднюю ночь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарском гарнизоне в новогоднюю ночь на дежурство заступят самые опытные спасатели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В областном центре в состоянии готовности - личный состав четырёх пожарных частей и отдельный пожарный пост в Усольском микрорайоне города Павлодар. В специализированной пожарной части №1 на дежурство в новогоднюю ночь заступят 14 бойцов под руководством начальника части капитана гражданской защиты Кожайбердиева и заместителей начальника части майора гражданской защиты Каирбекова и старшего лейтенанта Темирова».

На боевое дежурство, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, заступят опытные командиры отделений Исенов, Ахтамбер, Карабалин, Аканов, Молдажанов с большим стажем работы. В одном карауле - десять человек личного состава; в резерве - четыре сотрудника. В составе группы - четыре водителя пожарных автомашин. Вместе с бойцами на дежурство в ночь на 31 декабря заступят начальники пожарных частей №№ 3, 4 Бейсекеев и Искара.

«В городе Экибастуз в новогоднюю ночь заступит на дежурство личный состав специализированной пожарной части №2 во главе с начальником части подполковником гражданской защиты Кыдырмоллаевым», - добавили в ДЧС.

По информации исполняющего обязанности начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области подполковника гражданской защиты Мурсалиева, всего на боевое дежурство в городах и районах области заступают свыше 100 пожарных и спасателей. В новогоднюю ночь наряду с опытными командирами отделений будут нести службу и молодые бойцы. Для них это будет наглядный пример ответственности, профессионализма и оперативности.

«Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода и проведения поисково-спаса­тельных работ о сформировано три мобильные группы на транспортных средствах повышенной проходимости: две в Павлодаре, одна в Экибастузе), - добавил замруководителя областного оперативно-спасательного отряда Серик Шериязданов. - С девяти часов утра 31 декабря в Павлодаре на дежурство заступят две спасательные подразделения. Техника, оборудование и снаряжение проверены и готовы».

По словам руководитель спасательного подразделения №4 Павлодара Арыстана Шакабаева, по опыту прошлых лет, многие жители Усольского микрорайона областного центра, несмотря на морозы, после встречи Нового года приходят погулять на льду реки Усолка, а заядлые рыбаки будут допоздна сидеть у лунок, поэтому спасатели будут проявлять особую бдительность. Оказать незамедлительную помощь пострадавшим готовы и специалисты центра медицины катастроф. Учитывая, что новогодние праздники продлятся несколько дней, они запаслись необходимым количеством медикаментов, перевязочного материала и ГСМ.

«В режиме готовности и две трассовые медико-спасательные пункты, функционирующие на автомобильных дорогах республиканского значения», - добавили в пресс-службе Павлодарского областного ДЧС. - Взаимодействие между всеми экстренными и аварийно-спасательными службами обеспечат оперативные дежурные управления кризисными ситуациями департамента по ЧС в главе со старшим смены майором гражданской защиты Азаматом Нургожиным».