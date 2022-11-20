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Самые молодые избиратели проголосовали в Кыргызстане

20 Ноября 2022, 17:34
Самые молодые избиратели проголосовали в Кыргызстане
20 Ноября 2022, 17:34

Самые молодые избиратели проголосовали в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке впервые на избирательный участок пришли отдать свой голос на выборах Президента РК самые молодые казахстанцы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для члена сборной Казахстана по вольной борьбе, уроженца Жамбылской области РК Курманалиева Абдальваххаба этот день стал знаменательным. 18-летний юноша, находясь на тренировочных сборах в Кыргызстане, впервые решил участвовать на внеочередных президентских выборах РК.

«Я впервые участвую на выборах Президента Республики Казахстан. Нахожусь здесь на тренировочных сборах. Уверен, что проголосую за нужного нашей стране Президента. Этот день для меня знаменательный, он останется в моей памяти», - говорит молодой спортсмен.

Особенным и знаковым днем сегодня стал для первокурсницы Академии ОБСЕ в Бишкеке Сабины Каппасовой, которая также голосует впервые на президентских выборах.

«Эти выборы для меня первые. Я уверена, что мой голос будет важен для всех. Я считаю, что проголосовала за достойного кандидата», - подчеркнула студентка.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 07:00 по местному времени на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан при посольстве РК в Кыргызстане начал работать избирательный участок.



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