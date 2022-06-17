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17 Июня 2022 14:08
Самые лучшие автотрассы Казахстана назвал глава Мининдустрии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким автодорогам ездить наиболее комфортно в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Самые лучшие автомобильные дороги - это «Нур-Султан – Бурабай» и «Нур-Султан - Караганда», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Министр добавил, что скоро закончатся строительные работы на одном из участков трассы «Нур-Султан - Павлодар»
«Сейчас этот участок доделаем, тоже очень хорошая трасса, которая соответствует современным требованиям», - добавил Каирбек Ускенбаев.
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