17 Июня 2022 14:08

Самые лучшие автотрассы Казахстана назвал глава Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким автодорогам ездить наиболее комфортно в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самые лучшие автомобильные дороги - это «Нур-Султан – Бурабай» и «Нур-Султан - Караганда», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр добавил, что скоро закончатся строительные работы на одном из участков трассы «Нур-Султан - Павлодар»

«Сейчас этот участок доделаем, тоже очень хорошая трасса, которая соответствует современным требованиям», - добавил Каирбек Ускенбаев.