Самые коррумпированные сферы назвали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области назвали самые коррумпированные сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно исследованиям, в Алматинской области высокие коррупционные риски до сих пор сохраняются в управлении земельных отношений – поводом выступает получение либо оформление земельного участка, где средний размер взятки составил 67 тыс. тенге», - сообщил в ходе заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Данияр Турганбаев.

Между тем высокие коррупционные риски имеются в государственных детских садах области, деятельности органов полиции по вопросам нарушения правил дорожного движения, системе высшего и средне-специального образования и других жизненно важных отраслях.