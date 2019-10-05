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Самые коррумпированные сферы назвали в Алматинской области

5 Октября 2019 01:08
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Самые коррумпированные сферы назвали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области назвали самые коррумпированные сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно исследованиям, в Алматинской области высокие коррупционные риски до сих пор сохраняются в управлении земельных отношений – поводом выступает получение либо оформление земельного участка, где средний размер взятки составил 67 тыс. тенге», - сообщил в ходе заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Данияр Турганбаев.

Между тем высокие коррупционные риски имеются в государственных детских садах области, деятельности органов полиции по вопросам нарушения правил дорожного движения, системе высшего и средне-специального образования и других жизненно важных отраслях.

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Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Хасан Еспанов

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