Самые частые водительские нарушения назвали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за четыре дня полицейской отработки выявили свыше 2000 нарушений ПДД. Наиболее распространенным из них оказалось игнорирование водителями ремней безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По фактам игнорирования ремней безопасности наказаны 285 водителей автотранспортных средств. За превышение скоростного режима привлечены к ответственности 234 нарушителя. Также 230 штрафных протоколов составлены по фактам использования водителями сотовых телефонов за рулем. Кроме того, в отношении 35 водителей подготовлены материалы в суд за управление автотранспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Внимание полиции также акцентировано на соблюдении ПДД пешеходами, в отношении которых заполнено 227 протоколов об адмответственности. В тоже время, около 100 автолюбителей наказаны за непредоставление преимущества пешеходам.

«В ходе рейдов с участниками дорожного движения проводится разъяснительная работа, раздаются специальные буклеты, а также производится обследование аварийно-опасных участков с установкой соответствующих дорожных знаков. Республиканская отработка в стране продлится по 27 октября включительно» - дополнили в областной полиции.

Согласно статистическим данным, в текущем году на автодорогах Алматинской области погибло свыше 300 человек и более 2000 получили различные травмы.