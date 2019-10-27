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Самые частые водительские нарушения назвали в Алматинской области

27 Октября 2019 02:32
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Самые частые водительские нарушения назвали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за четыре дня полицейской отработки выявили свыше 2000 нарушений ПДД. Наиболее распространенным из них оказалось игнорирование водителями ремней безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По фактам игнорирования ремней безопасности наказаны 285 водителей автотранспортных средств. За превышение скоростного режима привлечены к ответственности 234 нарушителя. Также 230 штрафных протоколов составлены по фактам использования водителями сотовых телефонов за рулем. Кроме того, в отношении 35 водителей подготовлены материалы в суд за управление автотранспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Внимание полиции также акцентировано на соблюдении ПДД пешеходами, в отношении которых заполнено 227 протоколов об адмответственности. В тоже время, около 100 автолюбителей наказаны за непредоставление преимущества пешеходам.

«В ходе рейдов с участниками дорожного движения проводится разъяснительная работа, раздаются специальные буклеты, а также производится обследование аварийно-опасных участков с установкой соответствующих дорожных знаков. Республиканская отработка в стране продлится по 27 октября включительно» - дополнили в областной полиции.

Согласно статистическим данным, в текущем году на автодорогах Алматинской области погибло свыше 300 человек и более 2000 получили различные травмы.

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Ключевые слова: Алматинская область,
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Хасан Еспанов

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