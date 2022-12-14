Самые быстрые футболисты ЧМ-2022 встретятся друг с другом

14 Декабря 2022, 21:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В полуфинале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре состоится противостояние двух самых быстрых игроков турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На ЧМ-2022 одинаковую максимальную скорость развили нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и защитник сборной Марокко Ашраф Хакими — 35,3 км/ч. Любопытно, что они оба выступают в одном клубе — ПСЖ.

Полуфинальный матч Франция — Марокко состоится в ночь с 14 на 15 декабря в Эль-Байте. По ходу турнира сборная Франции в плей-офф одержала победу над командами Польши (3:1) и Англии (2:1), а сборная Марокко сенсационно выбила из турнира сборные Испании (0:0, пен. — 3:0) и Португалии (1:0). Стоит добавить, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что прямая трансляция матча Франция — Марокко начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Фото: sports.kz