12 Мая 2022 14:56

Самую высокую зарплату получают учителя в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность занятых в сфере образования в селах Казахстана сокращается, в то время как в городах, напротив, растет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В 2021 году в сфере образования насчитывалось 1,12 млн занятых — на 1% больше, чем годом ранее. В 2020-м в секторе было занято 1,11 млн человек, плюс 0,1% за год.

В 2021 году на 10 работников сферы образования приходилось в среднем 52 ребенка и подростка в возрасте до 16 лет. В 7 из 17 регионов страны показатель оказался выше, чем в среднем по РК. В пересчете на все население страны на 10 работников приходилось 169 человек. Здесь в 8 из 17 регионов показатель оказался выше, чем в среднем по стране.

В городской местности численность занятых в сфере образования выросла на 2,5% за год, до 570,7 тыс. человек, в сельской местности — напротив, сократилась на 0,6%, до 549,4 тыс. человек.

В региональном разрезе больше всего занятых в сфере образования числилось в Туркестанской области: 141,9 тыс. человек — на 1,8% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также ожидаемо оказались густонаселенные Алматинская область (128,8 тыс. человек) и Алматы (95,5 тыс. человек).

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования в четвертом квартале 2021 года достигла 219,2 тыс. тенге — на 24,2% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработных плат в секторе составил 14,3%.

У работников высшего образования номинальная заработная плата составляла 299 тыс. тг, среднего образования — 246,9 тыс. тенге, вспомогательных образовательных услуг — 203,7 тыс. тенге, начального образования — 180 тыс. тенге, дошкольного образования — 112,6 тыс. тенге.

В региональном разрезе наибольшая заработная плата в секторе была зарегистрирована в столице: 344,5 тыс. тенге. В тройке лидеров также оказались Алматы и Алматинская область. Меньше всего получали работники сектора в Западно-Казахстанской области — всего 181,7 тыс. тенге.