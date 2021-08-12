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Самую высокую температуру в Европе зафиксировали на Сицилии

12 Августа 2021 10:49
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Самую высокую температуру в Европе зафиксировали на Сицилии

ПАЛЕРМО. КАЗИНФОРМ – Температура воздуха превысила 48.8 градусов Цельсия на итальянском острове Сицилия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Температура воздуха достигла отметки 48.8 градуса Цельсия на Сицилии, что стало самой высокой, когда-либо зафиксированной в Европе. Этот показатель зафиксировали возле города Сиракузы в среду.

Согласно данным Международной метеорологической организации, предыдущий рекорд – 48 градусов жары был зафиксирован в Афинах в 1977 году.

Министерством здравоохранения Италии был объявлен «красный» уровень тревоги из-за чрезвычайной жары в нескольких регионах страны.

Сообщается, что вследствие сильной жары в южной части Италии быстро распространяются лесные пожары. В особенности пострадали регионы Сицилия, Калабрия и Апулия.


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#Италия   #Погода  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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