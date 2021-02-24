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Самую высокую пенсию в Казахстане назвали в ЕНПФ

Автор:  
Данияр Дауталиев
24 Февраля 2021, 15:39
Самую высокую пенсию в Казахстане назвали в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Максимальная ежемесячная выплата по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда составила 522 610 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ЕНПФ, на 1 февраля 2021 года Единый накопительный пенсионный фонд осуществил выплаты 167 423 получателям. В целом было осуществлено более 172 тысяч пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 73,8 млрд тенге, в том числе:

- единовременные пенсионные выплаты – 49,6 млрд тенге

- переводы в страховые организации – 9,1 млрд тенге;

- выплаты по достижению пенсионного возраста - 6,5 млрд тенге;

- выплаты по наследству – 5,9 млрд тенге;

- в связи с выездом на ПМЖ - 2,1 млрд тенге;

- выплаты на погребение – 0,4 млрд тенге;

- выплаты по инвалидности – 0,2 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 25 886 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 522 610 тенге.


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