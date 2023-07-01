Самую высокую инфляцию зарегистрировали в июне в СКО и Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июне месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,5% (в мае т.г. – 0,6%). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,7%, платные услуги – на 0,6%, продовольственные товары – на 0,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.



По непродовольственным товарам прирост цен в июне наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода – 2,6%, чемоданы, дорожные сумки – на 1,4%, велосипеды – на 1,2%, товары личного пользования – на 1%.

Цены по сравнению с маем в июне повысились на строительные материалы на 0,8%, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию – по 0,7%. Бензин АИ-95/96 подорожал на 1,1%, сжиженный газ в баллонах – на 0,7%.

Среди услуг повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта на 9,6%, организацию комплексного отдыха – на 8,8%, услуги санаториев – на 6%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 1,6%, общественного питания – на 1,4%, здравоохранения – на 0,9%.

Из продуктов питания цены на картофель выросли на 9,9%, виноград – на 4%, лимоны – на 3,9%, яблоки – на 3,1%. Повышение цен отмечено на минеральную и питьевую воду, прохладительные напитки – по 2,4%, фруктовые и овощные соки – на 1,8%. Подешевели бананы на 10,6%, овощи свежие – на 8,8%, яйца – на 5,9%, масло подсолнечное – на 4,2%, крупа гречневая – на 4,1%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Северо-Казахстанской и Мангистауской области – по 0,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), самая низкая – в Актюбинской области. Индекс потребительский цен за месяц в Шымкенте составил 100%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Улытау - на 1,3%, непродовольственные – в городе Астане - 1,3%, платные услуги – в Северо-Казахстанской области – на 1,4%.