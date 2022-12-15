Самую старую школу восстановили в Темиртау

15 Декабря 2022, 11:30

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау восстановили здание бывшей гимназии № 15, которое считалось аварийным. После капитального ремонта учебное заведение обрело новую жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старой школе теперь присвоен номер 12. Здание кардинально преобразилось как изнутри, так и снаружи.

«Школа была введена в эксплуатацию в 1953 году. Когда здание признали аварийным, детей перевели в другую школу. Со временем там и закрепилась нумерация 15. А наша школа после капремонта стала 12-й. Проектная мощность объекта рассчитана на 450 детей. Но пока мы набрали 13 классов – это 211 детей. В школе заменены на новые все инженерные коммуникации, классы стали более комфортными и современными, оборудованы в стиле high-tech», – говорит директор школы Сауле Кайырбек.

Также в учебном заведении созданы все условия для вовлечения детей во внеурочную творческую и проектную деятельность.

Оборудована телестудия с современной аппаратурой для юных блогеров и будущих журналистов. В студии продумана шумоизоляция и есть профессиональное освещение и камеры.

Также имеется STEM-площадка, медиацентр, кабинеты робототехники, абаеведения, хореографии, НВП, две мастерские, модифицированные классы. Почти во всех кабинетах - интерактивные панели.

Кроме того, в учебном заведении созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.

«Всего мы набрали 23 педагога. Еще шесть человек работают у нас по совместительству. На входе детей встречают слова назидания Абая. Также есть зал Абая. Все это отражает нашу цель – стать в будущем школой имени Абая», – отметила директор.

Площадь спортивного зала составляет 257 квадратных метров. Актовый зал интегрирован со столовой. Пищеблок тоже оборудован современными плитами и техникой.