Самую низкую цену на удешевленное дизтопливо установили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские аграрии подали заявки на более чем 10 тысяч тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На весенне-полевые работы региону выделили 23,8 тысячи тонн удешевленной солярки. Самый большой объем – 9,6 тысячи тонн – выпадет на апрель. Операторами выбрали ТОО «LF TRADE» и «ТК Парнас».

«С учетом операторских услуг стоимость одной тонны удешевленного дизельного топлива составляет 228 тысяч тенге за тонну, или 191 тенге за литр, – сообщил глава областного управления сельского хозяйства Марат Актаев. – Рыночная цена литра дизтоплива – 230 тенге. Это самая низкая цена в республике».

67% объема горюче-смазочных материалов фермеры уже оплатили. Ведомство продолжает принимать заявки от аграриев.

Ранее сообщалось, в каких городах Казахстана самая высокая цена на дизтопливо.