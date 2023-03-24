Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Самую низкую цену на удешевленное дизтопливо установили в Павлодаре

24 Марта 2023, 20:51
Самую низкую цену на удешевленное дизтопливо установили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские аграрии подали заявки на более чем 10 тысяч тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На весенне-полевые работы региону выделили 23,8 тысячи тонн удешевленной солярки. Самый большой объем – 9,6 тысячи тонн – выпадет на апрель. Операторами выбрали ТОО «LF TRADE» и «ТК Парнас».

«С учетом операторских услуг стоимость одной тонны удешевленного дизельного топлива составляет 228 тысяч тенге за тонну, или 191 тенге за литр, – сообщил глава областного управления сельского хозяйства Марат Актаев. – Рыночная цена литра дизтоплива – 230 тенге. Это самая низкая цена в республике».

67% объема горюче-смазочных материалов фермеры уже оплатили. Ведомство продолжает принимать заявки от аграриев.

Ранее сообщалось, в каких городах Казахстана самая высокая цена на дизтопливо.


Новости по теме
В два раза сократился дефицит пастбищ в Павлодарской области
Свыше 300 тысяч га засеяли в южных регионах Казахстана
Сельскохозяйственные опытные станции превратились в достояние земельных олигархов - депутат
Теги:
Читайте также
Голый мужчина бродил по Павлодару
Заморозки и снег прогнозируют в Астане и еще 7 регионах
В два раза сократился дефицит пастбищ в Павлодарской области
Очередную финансовую пирамиду выявили в Павлодарской области
Акимат Алматы назвал причину перебоев с дизтопливом
В Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов
Центр для детей с аутизмом открыли в Павлодаре
Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара
Новости партнеров
Популярное
1 Балмейир Сансызбайулы назначен заместителем акима Кызылординской области
2 Резкое похолодание на севере и сильные дожди на юге ожидаются 6-8 апреля
3 Перелив через гребень плотины начался на водохранилище в СКО
4 Заморозки и снег прогнозируют в Астане и еще 7 регионах
5 Асхат Жумагали назначен председателем Агентства по противодействию коррупции

Лента новостей