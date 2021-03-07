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Самую красивую девушку-спасателя выбрали в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
7 Марта 2021, 10:32
Самую красивую девушку-спасателя выбрали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области накануне Международного женского дня подведены итоги конкурса «Самая красивая девушка-спасатель». Победительницей стала пожарный-спасатель Арайлым Кажтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Накануне главного женского праздника акмолинские спасатели запустили в социальных сетях конкурс на звание самой красивой девушки-спасателя.

«Конкурс стартовал в середине февраля и закончился в начале марта. В конкурсе приняли участие 8 девушек-спасателей. Победа определялась количеством лайков, отданных за ту или иную участницу пользователями сети», - пояснили в ведомстве.

Победителем стала пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 2 города Кокшетау Арайлым Кажтаева.

По словам девушки, она с детства мечтала носить форму и служить в органах. После окончания республиканской спортивной школы поступила в Кокшетауский государственный университет им. Шохана Уалиханова по специальности «Юриспруденция».

«В 2020 году я устроилась на работу в службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области. Прошла первоначальную подготовку пожарных-спасателей в региональном учебном центре Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан и вот уже год тружусь пожарным – спасателем. Выезжаю на тушение пожаров наравне с мужчинами. Цель моей жизни – постоянное совершенствование и достойное служение в органах гражданской защиты», - отмечает Арайлым.

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Девушка c 2018 года является мастером спорта Республики Казахстан по таеквондо «WT».

«Одну из самых опасных профессий «пожарный-спасатель» выбирают самые мужественные и смелые люди. Взобраться по выдвижной лестнице на высоту, передвигаться в густом дыму в аппарате и тяжелой экипировке, быть выносливым, физически развитым, уметь быстро и грамотно реагировать в различных ситуациях, но самое трудное - это быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую», - добавили в ведомстве.

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