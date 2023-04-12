Самую главную оценку нашей работе дают дети – шеф-повар Лилия Гера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вкусно поесть любят все, но часами стоять у плиты могут только люди, которые вкладывают свою душу в готовку. Наша героиня Лилия Гера не представляет свою жизнь без приготовления еды. Вот уже 37 лет она балует деток разными лакомствами. Работа приносит ей только удовольствие. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» шеф-повар детского сада «Қарлығаш» рассказала о том, почему захотела стать поваром, не сложно ли целый день заниматься приготовлением пищи и почему она любит свою профессию.

«Что касается выбора профессии, этот вопрос даже не обсуждался. Моя бабушка была поваром, мама была поваром. Пошла по их стопам. Любовь к готовке привила мне мама. У нас дома всегда много готовили, приглашали гостей. Мне нравится готовить», – поделилась шеф-повар Лилия Гера.

Нашей собеседнице 53 года. Общий поварской стаж – 37 лет. Начинала работать на заводе «Казахсельмаш» после училища. Затем перевелась на работу в детский сад № 63, потом проработала 5 лет в ресторане, но решила вернуться в дошкольное учреждение. В 2011 году устроилась на работу в детский сад «Карлыгаш», с тех пор работает здесь.





Мы поинтересовались, как составляется меню для детей, учитывая то, что много вопросов возникает по количеству сахара, соли, жира при приготовлении еды для детей.

«У деток диетическое питание. У нас небольшие нормы на сахар, на соль вообще минимальные. В основном готовим на пару, запекаем, тушим. Еда абсолютно безвредная для детей. Считаю, что еда должна быть разнообразной, согласно сезону. Меню согласовывается с медиками, шеф-поварами, рассчитываются калории. На каждое блюдо составляется карта, производится подсчет калорий и только после этого начинаем готовить», – пояснила шеф-повар.







Повара также добавляют в меню и новые виды пищи.

«Когда придумываем что-то новое, смотрим, понравится ли детям. Если это блюдо детки не едят, меняем на другое. Лепим много домашних пельменей, вареники, готовим мясо по-казахски, манты. Дети очень любят эти блюда. Они хотят есть домашнюю еду», – рассказала Лилия Гера.

Шеф-повар призналась, что получает удовольствие от приготовления еды детям.

«Очень радует, когда дети машут руками и показывают пальцами «классно». Был мальчик, который всегда приходил в столовую, все съедал и только потом выходил из столовой. До сих пор помню его лицо. Он был таким дружелюбным. Самую главную оценку нашей работе дают дети», – поделилась шеф-повар Лилия Гера.





В завершение беседы шеф-повар развеяла миф о том, что можно стать поваром, профессионально не обучаясь этому.

«Всегда нужно обучаться. Ты должен знать самые элементарные вещи о продуктах: термическая обработка, какую можно использовать, а какую нельзя. Конечно, сейчас с помощью интернета все, что хочешь, можно приготовить. Но признайтесь, не всегда получается так, как выглядит на фото или видео. Есть свои секреты, поэтому нужно обучаться. При приготовлении еды у каждого свой подход. Нужно любить детей, чтобы готовить для детей», – добавила Лилия Гера.