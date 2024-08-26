Самую дорогую в истории спортивную реликвию продали на аукционе за $24 млн

Майки легенды бейсбола 1920-30-х годов Бейба Рута вернули себе славу самой дорогой спортивной реликвии в истории, которую они ненадолго уступили футболкам футболиста Марадоны и баскетболиста Майкла Джордана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

Бейб Рут — легендарный бейсболист, он сделал 714 хоум-ранов за свою необычайно продолжительную 22-летнюю карьеру. Большую ее часть — 15 лет — он провел на знаменитом стадионе «Янки» в Бронксе, куда перебрался из соседнего Бостона.

Почти через столетие спортивная одежда Рута стала уходить с молотка за рекордные деньги. В 2012 году его джерси «Янкиз» продали за 4,4 млн долларов, а в 2019 году — уже за 5,6 млн.

Рекорд продержался три года, пока бывший полузащитник сборной Англии по футболу Стив Ходж не решился все же продать футболку аргентинца Диего Марадоны, которой тот поменялся с ним после легендарного четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Тогда Марадона сначала забил «рукой Бога», а потом закатил и «гол столетия» — уже ногой.

За футболку Марадоны выручили около 9 млн долларов, а спустя четыре месяца тот же аукционный дом Sotheby’s побил и этот рекорд, продав майку баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана за 10 с лишним миллионов.

Но бейсбол в Америке ценят выше баскетбола и футбола, как показал последний аукцион. Джерси Бейба Рута ушла с молотка за 24 млн долларов.

— Если бы это была картина, это все равно что купить Мону Лизу, — сказал директор спортивных аукционов Heritage Auctions Крис Айви.

Рут, которого многие считают лучшим бейсболистом всех времен и народов, помог «Янкиз» выиграть семь чемпионских титулов Американской лиги и четыре Мировых серии. Он вышел на пенсию в 1935 году, а умер в 1948 году в возрасте 53 лет.

В проданной за рекордную сумму майке Рут сделал свой последний хоум-ран в Мировой серии под занавес карьеры в 1932 году в матче против «Чикаго Кабс». «Янкиз» в итоге выиграли серию со счетом 7:5.