Самую большую зарплату в первый год после вуза получают медики и соцработники в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Средняя зарплата выпускников вузов в первый год после окончания учебы составляет 155 тысяч 621 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшую заработную плату получают выпускники Алматинской области, медианная заработная плата выпускников в первый год после окончания учебы по области составила 196 769 тенге. Минимальная заработная плата у выпускников Шымкента – 124 895 тенге», - пояснил управляющий директор национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Азамат Бейсенбенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, максимальный размер медианной заработной платы приходится на направление «Здравоохранение и социальное обеспечение». В первый год выпускники уже получают 221 841 тенге.

Также спикер озвучил итоги анализа трудоустройства выпускников в разрезе регионов. В Западно-Казахстанской области наивысший показатель трудоустройства - 86%, на втором месте выпускники Алматинской области – 85%, на третьем месте - Атырауская область, где средний процент трудоустройства выпускников составил 84%. Самый низкий уровень трудоустройства определен по Кызылординской и Туркестанской областям, где этот показатель составляет 73%.