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    11:00, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Samsung Electronics поддерживает выставку корейской продукции в Алматы

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    Фото: Samsung Electronics
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентство по содействию торговле и инвестициям KOTRA (Korean Trade-Investment Promotion Agency) при поддержке Samsung Electronics организовало в южной столице выставку 2023 K-Lifestyle, на которой представлена корейская продукция в широком ассортименте – от напитков и сладостей до игрушек и косметики, передает МИА «Казинформ».

    Forum до конца июня. На торжественном открытии 10 июня выступили генеральный консул Республики Корея в Алматы Нэчхон Пак, вице-президент KOTRA, глава департамента инновационного развития Оянг Джун и заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Виктор Ким.

    Компания Miko порадовала посетителей новинками – напитками со льдом и сладостями. В Казахстане 24 магазина Miko, где можно приобрести хозтовары, косметику и продукты питания из Кореи.

    «Казахстанцам нравятся корейские напитки, потому что они без химических добавок и красителей, – говорит руководитель Miko Арай Карипова. – А еще спрашивают рамёны, куда уж без них».

    По ее словам, жители разных регионов Казахстана все чаще спрашивают в Instagram, есть ли в их городах магазины с корейской продукцией.

    На площадке 2023 K-Lifestyle руководители и представители корейских компаний получили возможность напрямую познакомиться с казахстанскими покупателями и продавцами интернет-магазинов, обсудить условия поставок, цены, заключить договор и приобрести первые партии товара.

    Всего в выставке приняли участие: в офлайне – 38 казахстанских и 149 зарубежных компаний, онлайн – 298 местных и 400 зарубежных.

    За последние 18 лет валовый приток инвестиций из Южной Кореи в Казахстан составил порядка 8,4 млрд долларов, а в 2022 году этот показатель побил рекорд за всю историю экономических отношений двух стран – 1,48 млрд долларов. Товарооборот в прошлом году составил 6,1 млрд долларов.

    Флагман южнокорейской экономики – компания Samsung, оказавшая поддержку мероприятию, всячески способствует увеличению товарооборота между Казахстаном и Кореей. Нынешнее мероприятие организовано в рамках глобальной кампании по продвижению города Пусан как кандидата на проведение выставки ЭКСПО-2030, и Samsung активно поддерживает эти усилия, поскольку мегаполис готов представить миру передовые достижения науки и техники.


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