Самрук-Қазына закупил миллион доз вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы Государства и постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2021г., АО «Самрук-Қазына» профинансирован закуп 1 млн. доз вакцин от Covid-19, что позволит вакцинировать 500 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Поставка обеспечивается в рамках соглашения фонда с Министерством здравоохранения Республики Казахстан и АО «СК-Фармация».

Эпидемиологическая обстановка в группе компаний «Самрук-Қазына» находится на особом контроле и имеет приоритетное значение. Фонд нацелен на максимальный уровень охвата вакцинацией работников и членов их семей.

Количество вакцинированных работников по группе компаний составляет 4358 человек, включая 1400 работников АО «НК «КМГ», 1170 – «Самрук-Энерго», 1021 – АО «КТЖ», 405 – АО «НК «Казатомпром», 250 – АО «KEGOC».

Фонд «Самрук-Қазына» является одним из крупнейших работодателей в стране - в группу компаний входят 292 предприятий, в которых работает 276 тысяч сотрудников.

Фонд «Самрук-Казына» с начала пандемии активно участвует в борьбе с коронавирусом. В 2020 году в рамках Меморандума о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК, осуществлён закуп и передача наиболее дефицитных позиций - 100 автомашин скорой помощи, 1000 единиц кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 упаковок противовирусных препаратов «Авифавир». Было приобретено 6 мл защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам, а также принят комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей и развитию сферы здравоохранения.

По поручению главы Совета по управлению Фондом Нурсултана Назарбаева, запланировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в городах Нур-Султан и Алматы.