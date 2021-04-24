Самрук-Қазына закупил миллион доз вакцины от COVID-19
Поставка обеспечивается в рамках соглашения фонда с Министерством здравоохранения Республики Казахстан и АО «СК-Фармация».
Эпидемиологическая обстановка в группе компаний «Самрук-Қазына» находится на особом контроле и имеет приоритетное значение. Фонд нацелен на максимальный уровень охвата вакцинацией работников и членов их семей.
Количество вакцинированных работников по группе компаний составляет 4358 человек, включая 1400 работников АО «НК «КМГ», 1170 – «Самрук-Энерго», 1021 – АО «КТЖ», 405 – АО «НК «Казатомпром», 250 – АО «KEGOC».
Фонд «Самрук-Қазына» является одним из крупнейших работодателей в стране - в группу компаний входят 292 предприятий, в которых работает 276 тысяч сотрудников.
Фонд «Самрук-Казына» с начала пандемии активно участвует в борьбе с коронавирусом. В 2020 году в рамках Меморандума о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК, осуществлён закуп и передача наиболее дефицитных позиций - 100 автомашин скорой помощи, 1000 единиц кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 упаковок противовирусных препаратов «Авифавир». Было приобретено 6 мл защитных масок врачам, полицейским и социальным работникам, а также принят комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей и развитию сферы здравоохранения.
По поручению главы Совета по управлению Фондом Нурсултана Назарбаева, запланировано строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в городах Нур-Султан и Алматы.