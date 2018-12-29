«Самрук-Казына» вышел на новый уровень проведения закупок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, как усовершенствовалась система закупок в ФНБ «Самрук-Казына» благодаря внедрению новой платформы электронных закупок, разработанной казахстанскими специалистами по специальному заказу, рассказал заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Болат Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С момента запуска нового сервиса электронных закупок zakup.sk.kz, на портале зарегистрировалось более 27 тысяч поставщиков.

«Портал реализовал в себе основные концепции и принципы. Первое, объединение на одной информационной площадке всех жизненных циклов закупочного процесса: планирование, проведение процедур выбора поставщика, заключение договора, формирование отчетности и аналитика. Второе, упрощена работа пользователей и проведение бизнес-процессов по закупкам с использованием преимуществ автоматизации и цифровизации», - сказал Б.Жумагалиев.

Он отметил, что важными составляющими новой системы являются модули, использующие шаблонные подходы и процедуры безбумажного оформления.

«Один из них - модуль электронного планирования закупок. Все планы закупок, сформированные в электронном формате, размещаются на платформе в режиме онлайн и утверждаются посредством электронно-цифровой подписи заказчиков. Модуль электронных договоров предназначен для существенного сокращения сроков заключения договоров, полного соответствия электронного договора условиям и параметрам проведенных процедур, предполагает исключение физического контакта поставщиков с заказчиками, что в свою очередь снижает коррупционные риски», - добавил заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт».





Кроме того по его словам, большим подспорьем для заказчиков является модуль базы цен и прайс листов. «Данный модуль позволят дочерним предприятиям фонда избежать некорректного бюджетирования финансовых средств предприятий, а поставщикам получать уведомления о проведении закупок по производимому товару».

Также как отметил заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт», проведение процедур на данной площадке обеспечило за неполный год экономию денежных средств по закупкам более чем на 10%.

«Помимо пресловутого избавления от бумажного документооборота, в том числе мы говорим и об актуальности, достоверности и оперативности новой системы, а также информированности о принятых решениях. Кроме того, в состав ИСЭЗ 2.0 был переведен раннее существовавший портал по проведению процедуры предварительного квалификационного отбора. Это позволило исключить дублирование данных по поставщикам, которые находились в разных информационных системах», - сказал он.





Усовершенствованная система закупок сократила сроки заключения электронных договоров от 1 до 10 дней с учетом электронных согласований.

«Обратную связь обеспечивает модуль электронных жалоб, посредством которого участник процедур закупок может направить электронную жалобу. Благодаря внедренному календарю уведомлений, пользователи могут вовремя отслеживать необходимые события по закупкам. Необходимые уведомления возможно получать также с помощью мобильного приложения нашей системы на ОС Android и IOS», - добавил Б.Жумагалиев.

В 2019 году компания наметила реализацию ряда проектов, которые также будут способствовать улучшению работы закупок.

«В 2019 году планируется внедрить новый способ проведения закупок – электронный магазин. Предполагается, что поставщики будут размещать свои поставляемые ТРУ с указанием цен и качественных характеристик, в свою очередь Заказчики смогут оперативно закупить товар. Будет обеспечена автоматизация использования закупочных категорийных стратегий, интеграция портала с государственными органами и с платформой Единого окна закупок НПП «Атамекен», - резюмировал он.



