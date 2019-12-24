«Самрук-Казына» упрощает работу с бизнесом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2020 года Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» изменит условия работы с предпринимателями, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время группа компаний Фонда закупает довольно большой объем товаров обрабатывающих отраслей у отечественных производителей на сумму более 200 млрд тенге ежегодно. Успешно функционирует портал закупок Фонда, был сформирован пул поставщиков - Реестр товаропроизводителей холдинга.

Включение в Реестр давало компаниям преимущества при проведении закупок, поскольку приоритет отдавался именно казахстанским товаропроизводителям. Для включения в Реестр компаниям необходимо было предоставить пакет документов, включающий не только правоустанавливающие документы, но и сведения о выпускаемых товарах, документы, подтверждающие наличие производственных площадей и оборудования, сертификат происхождения товаров CT-KZ и другие.

С 2020 года, для того чтобы попасть в Реестр Фонда, достаточно будет иметь индустриальный сертификат. Этот документ, напомним, выдается Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и фактически является удостоверением полноценного производителя отечественных товаров. Выдается сертификат на всю цепочку производства и является документальным подтверждением того, что предприятие находится на территории республики, имеет соответствующие производственные мощности, квалифицированный персонал и производит продукцию в декларируемом объеме.

В настоящее время в Реестр товаропроизводителей включено 574 компаний, которыми представлено 1840 сертификатов по 20 145 наименованию товаров. Соответственно, с отказом от Реестра, процесс участия в закупках для этих компаний будет значительно упрощен.

Отметим, что наличия индустриального сертификата сегодня требует не только Фонд. В рамках мер поддержки отечественных производителей сертификат постепенно внедряется и в систему государственных закупок. Так, с 1 июля 2019 года вступили в действие новые правила госзакупок, согласно которым предприятия мебельной и легкой промышленности смогут участвовать в них только при наличии индустриального сертификата.

Для сведения: предоставление сертификата происхождения товаров CT-KZ будет актуальным до 2 квартала 2020 года.