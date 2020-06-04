«Самрук-Қазына» сумел не допустить массового сокращения производственного персонала - Первый Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал сотрудников группы компаний «Самрук-Қазына» к спокойствию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Группа компаний Фонда уже реализует пилотные проекты по удаленной работе даже после снятия карантинных ограничений. Это позволит значительно сократить расходы на содержание офисов, транспортные расходы, технический персонал и т.д. Благодаря предпринятым действиям Фонд сумел не допустить массового сокращения производственного персонала, и это было очень важно. Мы же не в первый раз проходим?» - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына», транслируемом специальным репортажем на телеканалах.

Елбасы привел примеры из прошлого.

«Мы прошли кризис 1998 года, мы прошли страшный мировой кризис 2008-2009 годов. Я все компании просил: «Поберегите людей!». Даже, если вы скажете: «Мы сейчас платить не будем, но ваше рабочее место сохраняется», это уже опора для человека. Он знает, что придет и будет работать в компании и дальше», - подчеркнул Н. Назарбаев.

«Эти примеры должны стать правилом для других. Надо взять этот опыт и применить везде, в том числе и в других компаниях», - заключил Елбасы.

Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.