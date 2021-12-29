«Самрук-Қазына» реализует 23 проекта по созданию новых производств в строительной индустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портфель дочерней компании - АО «Samruk Kazyna Construction» состоит из 23 проектов по созданию новых производств, а также модернизации действующих предприятий по производству импортозамещающих строительных материалов. Реализация проектов в 2022-2024 годах позволит создать 5 300 постоянных рабочих мест. Доля инвестиций АО «Samruk-Kazyna Construction» ориентировочно составляет 10% или 39,5 млрд тг. Об этом на заседании Правительства доложил глава Фонда «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, передает МИА «Казинформ».

Так, совместно с зарубежными партнерами в г.Нур-Султан планируется строительство 5 заводов, в том числе по производству керамического санфаянса и завода по производству керамической плитки.

С участием инвесторов запланировано строительство завода по производству межкомнатных дверей в Нур-Султане и Алматы, общей мощностью 500 тыс. комплектов, завода изделий сборного железобетона, общей мощностью 660 тыс. м2 в год.

В Алматинской области - по производству газобетонных блоков, мощностью 60 тыс м3, завод по производству фасадных плит, мощностью 1,5 млн. м2.

В Кызылординской области завод по производству силикатного кирпича и извести на действующем сырьевом карьере, мощностью 30-40 млн кирпичей и 100 000 тонн извести в год. В Атырау запускается завод по производству изделий из полипропилена, мощностью 15 тыс. тонн изделий в год.

Реализация всех 23 проектов по строительству заводов строительных материалов позволит значительно сократить долю импорта на казахстанском рынке строительных материалов. К примеру, при полной загрузке заводов замещение импорта по стекловате составит 90%, санитарного фаянса – на 81%, фасадных изделий – на 36%, дверных блоков – на 18%, керамических плиток и плит – на 11%, отметил Алмасадам Саткалиев

По его словам, использование казахстанского сырья позволит довести долю местного содержания до 80%.