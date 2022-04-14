Самрук-Казына планирует вдвое увеличить выплату дивидендов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО ФНБ «Самрук-Казына» намерено вдвое увеличить выплаты по дивидендам. Об этом сообщил управляющий директор по стратегии и управлению активами данного фонда Ернат Бердигулов на брифинге, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Планируется увеличение минимального уровня дивидендов. Если говорить о 2022 годе, то ранее выплата дивидендов была около 88 млрд тенге. В этом году планируется выплата 170 млрд тенге», - сказал Ернат Бердигулов

Спикер также ознакомил с ключевыми аспектами новой стратегии развития фонда «Самрук-Казына».

«В рамках реформ был разработан ряд системных мер, которые, по сути, формируют новое стратегическое видение (развития) «Самрук-Казына». Я хотел бы проговорить ключевые аспекты нового видения стратегии фонда. Во-первых, это модель управления фонда. Мы видим, что в ближайшие пять-восемь лет фонд должен также продолжать развивать модель стратегического управления активами, учитывая текущую конъюнктуру и необходимость управления ключевыми стратегическими активами согласно мандату. При этом мы будем осуществлять поэтапный переход именно к модели инвестиционного холдинга в дальнейшем», - сказал Ернат Бердигулов.

Второй аспект, как было отмечено, это фокус на Казахстан.

«Здесь, учитывая текущую конъюнктуру, ситуацию в экономике страны и, учитывая ключевые задачи фонда по повышению национального благосостояния, мы видим роль фонда в реализации инвестиций в реальный сектор экономики и развитие инфраструктуры. Это могут быть инвестиции в энергетический сектор, сектор нефти и газоснабжения, логистическая инфраструктура и так далее. Это также поддержка отечественного бизнеса, то есть мы готовы софинансировать крупные инвестиционные проекты вместе с отечественным бизнесом, а также предоставлять долгосрочные офтейк-контракты для бизнеса. Более того, мы планируем осуществлять координацию работы с иностранными инвесторами на уровне фонда «Самрук-Казына», - пояснил Ернат Бердигулов.

Третий аспект стратегического развития, как отметил представитель фонда, это управление стратегическими активами, направленными, прежде всего, на транспарентность и повышение активности с ключевым стейкхолдером, это население и партнеры.