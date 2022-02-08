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«Самрук-Казына» планирует направить порядка 500 млрд тенге в Нацфонд до 2025 года

8 Февраля 2022 12:45
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«Самрук-Казына» планирует направить порядка 500 млрд тенге в Нацфонд до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд «Самрук-Казына» планирует направить порядка 500 млрд тенге в Национальный фонд в течение трех лет. Об этом сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На втором этапе мы утвердим критерии совместно с Правительством по соответствию компаний требованиям вывода в конкурентную среду. Общий эффект – мы ожидаем, что порядка 500 миллиардов тенге будет направлено в Нацфонд в 2022-2025 годах», - заявил Алмасадам Саткалиев на расширенном заседании Правительства.

Также выступая в ходе заседания, Алмасадам Саткалиев отметил, что фонд продолжит работу по IPO и SPO портфельных компаний.

«Мы понимаем, что сейчас на финансовых рынках сложилась определенная неопределенность. Существуют различные прогнозы инвестиционных аналитиков по продолжительности инвестиционного цикла роста экономики. В этой связи мы исходим из парадигмы абсолютной готовности наших компаний по IPO. В частности, «КазМунайГаз» и Air Astana и выход на IPO , как только будет инвестиционное благоприятное окно. Будет продолжена приватизация наших активов», - отметил А. Саткалиев.

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#Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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