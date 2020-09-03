«Самрук-Казына» осуществляет переход к формату инвестиционного холдинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФНБ «Самрук-Казына» согласно стратегическому плану развития Казахстана до 2025 года осуществляет переход к модели инвестиционного холдинга. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщила управляющий директор по стратегическому развитию фонда Ляззат Боранкулова, передает МИА «Казинформ».

Данная цель подразумевает для корпоративного центра фонда не только управление деятельностью текущих портфельных компаний, но в большей степени активное управление портфелем инвестиций самого фонда.

Отметим, в настоящее время «Самрук-Казына» занимается вопросами стратегического управления портфельными компаниями, показатели которых в последние 2 года начали улучшаться.

Разработана собственная программа инвестиций и реинвестиций средств и дивидендов на новые инвестиции на территории Казахстана и за пределами РК.

В первую очередь привела в сравнение долю активов компаний, в которых фонды владеют контрольной долей от общей доли активов, в «Самрук-Казына» данная доля составляет более 98%, тогда как в схожих суверенных фондах Temasek и Hazana она составляет порядка 27% и 8% соответственно.

Также она напомнила, что в рамках выполнения программы приватизации, инициированной правительством РК, 10% акций «Казахтелекома» и акций «Эйр Астаны» будут реализованы. По ее словам по аналогичному принципу рассматривается возможность реализации таких компаний как «Самрук-Энерго», «Казпочта», «Казах Эйр».

Второе, структура портфеля ФНБ в основном сосредоточена в нескольких отраслях: нефтегазовая, горнодобывающая, транспортная отрасли и другие. Это увеличивает рыночные и ценовые риски, которые негативно влияют на стоимость портфеля, например, при падении цены на нефть. При этом, практически 100% инвестиций фонда сосредоточено на территории Казахстана, в то время как в схожих вышеназванных суверенных фондах инвестиции в свою страну составляют не более 50%.

«Учитывая, что целью правительства является снижение и ограничение участия государства в экономике страны, потенциальной возможностью по увеличению стоимости активов и при этом непрепятствование росту частного капитала в экономике Казахстана, для «Самрук-Казына» могут стать инвестиции за пределами страны», - продолжила спикер.

По ее словам, это позволит фонду снизить концентрационные риски портфеля инвестиций фонда. Фондом определены девять приоритетных отраслей: обрабатывая промышленность, логистика, машиностроение, информационные технологии, научные разработки, инфраструктура, «зеленая» энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство. Фонд планирует увеличить долю новых инвестиций в РК от 2% до 10% от стоимости чистых активов, а долю международных, прямых и портфельных инвестиций от 4% до 20% к 2028 году. За последний год фонд привлек несколько инвесторов, и участвует в качестве партнера фонда прямых инвестиций Enif и DaVinci на общую сумму 600 млн долларов, ведутся переговоры о сотрудничестве с европейской компанией BBI France для возможных совместных инвестиций в размере 100 млн долларов.

Напомним, по итогам 2019 года фонд «Самрук-Казына» выплатил рекордный объем дивидендов единственному акционеру – Правительству Казахстану – 120 млрд тенге, а также досрочно в текущем году направил 50 млрд тенге в Нацфонд.