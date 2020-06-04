«Самрук-Казына» надо продолжить работу по взвешенному подходу – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил поручение для руководства ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему поручению в целях диверсификации доходов, в том числе валютных, накопления и преумножения национального благосостояния. Создан Фонд будущих поколений «Болашак», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Елбасы напомнил, что первые инвестиции производились за счет фонда.

«Инвестмент - в рамках компании «Самрук-Казына». Первые сто млн были положены, доходность портфелей за 2019 год составила 11%. Теперь активы стали 180 млн долларов. Поэтому фонду надо продолжить работу по взвешенному подходу, при необходимости применяя агрессивную инвестиционную политику, но соизмеряя риски и выгоды», - заключил Первый Президент РК.



