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«Самрук-Казына» надо продолжить работу по взвешенному подходу – Нурсултан Назарбаев
4 Июня 2020 23:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил поручение для руководства ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По моему поручению в целях диверсификации доходов, в том числе валютных, накопления и преумножения национального благосостояния. Создан Фонд будущих поколений «Болашак», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Елбасы напомнил, что первые инвестиции производились за счет фонда.
«Инвестмент - в рамках компании «Самрук-Казына». Первые сто млн были положены, доходность портфелей за 2019 год составила 11%. Теперь активы стали 180 млн долларов. Поэтому фонду надо продолжить работу по взвешенному подходу, при необходимости применяя агрессивную инвестиционную политику, но соизмеряя риски и выгоды», - заключил Первый Президент РК.
Ключевые слова: ФНБ «Самрук Казына», Экономика, Первый Президент - Елбасы,
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