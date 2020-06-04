+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 27 °С
USD 399.51 EUR 447.33
RUB 5.78 CNY 56.10
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Самрук-Казына» надо продолжить работу по взвешенному подходу – Нурсултан Назарбаев

4 Июня 2020 23:11
Поделиться:
«Самрук-Казына» надо продолжить работу по взвешенному подходу – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил поручение для руководства ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему поручению в целях диверсификации доходов, в том числе валютных, накопления и преумножения национального благосостояния. Создан Фонд будущих поколений «Болашак», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Елбасы напомнил, что первые инвестиции производились за счет фонда.
«Инвестмент - в рамках компании «Самрук-Казына». Первые сто млн были положены, доходность портфелей за 2019 год составила 11%. Теперь активы стали 180 млн долларов. Поэтому фонду надо продолжить работу по взвешенному подходу, при необходимости применяя агрессивную инвестиционную политику, но соизмеряя риски и выгоды», - заключил Первый Президент РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ФНБ «Самрук Казына», Экономика, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив