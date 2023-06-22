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Самрук-Казына: дивиденды Правительству в 2023 г. прогнозируются на уровне 322 млрд тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июня 2023, 17:04
Самрук-Казына: дивиденды Правительству в 2023 г. прогнозируются на уровне 322 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно дивидендной политике фонда, размер ежегодных дивидендов, с учетом объема финансирования фондом проектов, реализуемых по поручению Акционера (Правительство РК - прим.ред.), составляет 50% от дивидендов, получаемых Фондом от системообразующих компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Қазына».

Стоит отметить, что в 2022 году исполнение дивидендной политики составило 124%. Так, вместо положенных 245 млрд тенге, общая сумма выплат Акционеру составила 302 млрд тенге. Если говорить в деталях, 170 млрд тенге направлены в республиканский бюджет, 132 млрд тенге по поручению Акционера направлены на финансирование социальных проектов», - заявила сегодня на пресс-брифинге в Астане управляющий директор «Самрук-Қазына» по экономике и финансам Назира Нурбаева.

«Предварительная сумма распределений Акционеру в 2023 году, с учетом финансирования социальных проектов по поручению Правительства РК, прогнозируется на уровне 322 млрд тенге. Кроме того, в текущем году, в рамках инициативы Главы государства, в общественный фонд «Қазақстан Халқына» будет выделено не менее 67 млрд тенге. Дополнительно, в Национальный фонд РК планируется направить порядка 92 млрд. тенге. Итого, ожидается что сумма выплат составит 481 млрд тенге», - добавила она.


Правительство РК   ФНБ «Самрук Казына»   Экономика  
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