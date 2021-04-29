Самой крупной клинике Алматы исполняется 30 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городская клиническая больница №7 города Алматы является ровесницей независимости Казахстана. В июне 1991 года торжественное открытие одного из старых медицинских учреждении южной столицы состоялось при участии Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал главный врач ГКБ№7 города Алматы, профессор Манас Рамазанов, на сегодня клиника является самым крупным медицинским учреждением в Алматы и одним из крупнейших в стране.

«Наша клиника является ровесницей Независимости Казахстана. И мы вместе со всей страной отмечаем и 30-летие Независимости, и 30-летие нашей клиники. Она была введена в эксплуатацию в 1991 году. Тогда на открытии клиники присутствовал наш Елбасы, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Вначале она вводилась как крупная клиника, рассчитанная на оказание медицинской помощи при техногенных и стихийных катастрофах. Как медицина катастроф. В дальнейшем эта клиника по мере структуризации и оптимизации превратилась в крупнейшую многопрофильную больницу»,- рассказал профессор.

В начале медучреждение было рассчитано на 1000 коек, но в связи с тем, что происходили дополнительные оптимизации, клиника оснащалась большим количеством оборудования. Внедрены в действие большие технологические, высокотехнологичные медицинские услуги. Коечный фонд клиники составляет 750 пациентов.

Кроме этого, с 2018 года в структуру клиники была введена поликлиника. Она так и называется «Поликлиника при городской клинической больнице №7», к которой прикреплено более 27 тысяч населения Наурызбайского и Алатауского районов Алматы, а также пригородного Карасайского района. Весь объем первичной медико-санитарной помощи также оказывается здесь.

«В клинике очень много структурных подразделений- небольших и больших. По определенным профилям наша клиника практически является монопольной по оказанию медицинской помощи по Алматы. У нас функционирует нейрохирургический центр на 120 коек, в составе которого пять нейрохирургических отделений, два отделения нейротравмы, отделение спинальной нейрохирургии, отделение сосудистой нейрохирургии, а также отделение опухолей, то есть отделение нейроонкологии. Это мощнейшая школа нейрохирургов, где оказывается весь диапазон хирургических, диагностических лечебных вмешательств.

У нас располагается два крупных инсультных отделения, причем инсультный центр третьего уровня. Из 148 имеющихся на сегодняшний день в городе Алматы коек практически половина – 70 инсультных коек располагаются в нашем учреждении. Оказываем помощь самым сложным пациентам с инсультными поражениями и с возможностью выполнения им операций, как открытых на головном мозге и сосудах головного мозга, так и с использованием малоинвазивных вмешательств с помощью ангиографа», -рассказал Манас Рамазанов.

На сегодня в клинике работают около 2 000 сотрудников, около 40 структурных подразделений. Крупнейшим отделением клиники является отделение анестезии, реанимации и интенсивной терапии на 30 коек. В день через это отделение проходит от 70 до 100 пациентов. Также в клинике большой операционный блок на 17 операционных. Ежедневно выполняются от 50 до 100 оперативных вмешательств, как плановых, так и экстренных.

«Мы очень хорошо обеспечены медицинским оборудованием, аппаратурой. Только за последний 2020 год мы приобрели оборудование на 2,5 млрд тенге. Это и диагностическое оборудование, и компьютерные томографы, и ангиографы, и различные виды оборудования, которые стоят в операционном блоке. Сейчас усилиями акимата строится новое здание приемного покоя, которое будет соответствовать новым санитарным правилам, нормам, стандартам для так называемой 3H зоны, который будет обеспечивать прием пациентов, их своевременную сортировку. Это позволит пациентам получать своевременную, качественную, безопасную и высококвалифицированную помощь. Тот приемный покой, который на сегодня функционирует, он уже немного устарел, тесен для нашей клиники. Логистически он тоже сейчас немного не соответствует требованиям. Если у нас ежесуточно в клинику обращаются от 300 до 500 пациентов, а в год более 80 тысяч пациентов, из них практически 25 тысяч проходят лечение, как в круглосуточном, так и в дневном стационарах, вы понимаете какой объем обращающихся поступает. Клиника работает в круглосуточном формате, в режиме 24/7. Принимает пациентов из Алматы, близлежащих регионов Алматинской, Жамбылской областей. Кроме того, работаем с порталом «Бюро госпитализации», по которому пациент из любого региона Казахстана может получить плановую госпитализацию и соответствующее лечение в нашей клинике»,- уточнил главный врач.

Все диагностические возможности, клинико-лабораторные и квалифицированные кадры позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что клиника всегда будет держать свою высокую планку и дальше.

«Клинике в этом году 30 лет, есть определенные вопросы, связанные в основном с инфраструктурой. С учетом того, что клиника работает круглосуточно, есть вопросы по благоустройству территории, проведению текущего или капитального ремонта в тех или иных павильонах, вопросы по теплоснабжению, газоснабжению, водоснабжению, лифтовое хозяйство. Это все требует определенных вложений. Конечно, требуется и ремонт. Клиника за 30 лет ни дня не останавливалась, работала. Считаем, что сейчас, в условиях страховой медицины, должен быть симбиоз между первичной медико-стационарной помощью, стационарной помощью, симбиоз науки и практики. Население сейчас предъявляет к медицине высокие требования. Будем стараться соответствовать всем этим современным призывам и тенденциям.

Значительно сузился перечень тех технологий или оперативных вмешательств, по которым раньше из Казахстана уезжали жители как сами, так и по направлению через Министерство здравоохранения. Многие медорганизации, и наша в том числе, сейчас выполняют те оперативные вмешательства с использованием малоинвазивного, дорогостоящего оборудования, которые позволяют не ездить пациентам за границу и затрачивать большое количество денежных средств. Это операции с использованием нейронавигации, ангиографического оборудования, малоинвазивные операции с использованием различных видов микроскопов, различных видов изделий медицинских назначения,. Такие как эндопротезирование коленного, плечевого, тазобедренного суставов»,- рассказал Манас Рамазанов.

Различные операции при опухолях как спинного, так и головного мозга в клинике выполняются при экстренных травматических или нейрохирургических патологиях, с использованием искусственного интеллекта, программного обеспечения, под контролем ультразвукового или томографического сопровождения.

«Перечень этих вопросов довольной широкий. Это касается и общей хирургии, и в кардиологии, в аритмологии, нейрохирургии, урологии, начиная от дробления камней и заканчивая трансуритральными вмешательствами. Клиника все время работает. На совершенствование знаний наших сотрудников, повышение квалификации закладываются довольно большие средства. Обучение проводится как онлайн, так и с командированием наших специалистов в ведущие центры Казахстана, СНГ, дальнее зарубежье. Или, наоборот, с выполнением мастер-классов на базе нашей клиники с приглашением ведущих специалистов европейского или азиатского уровня»,- подытожил Манас Рамазанов.