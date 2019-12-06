Самой коррумпированной в Жамбылской области признана сфера строительства и ЖКХ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О коррупционных преступлениях, выявленных в сферах строительства и ЖКХ, рассказали в Антикоррупционной службе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как свидетельствует анализ коррупционных рисков и судебно-следственная практика, одной из наиболее коррумпированных сфер деятельности государственных органов являются архитектура, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и государственный контроль в данных сферах. Необходимо отметить, когда превентивные меры исчерпаны, Антикоррупционной службой применяются меры уголовно-процессуального воздействия», - отметил первый заместитель Антикоррупционной службы Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

По словам спикера, в 2019 году на территории Жамбылской области за совершение коррупционных преступлений в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ зарегистрировано 13 фактов.

«В области архитектуры три факта, строительства – 9, ЖКХ – один. По итогам 2018 года было зафиксировано 19 фактов. В указанных сферах в большинстве случаев чиновники совершают такие преступления, как хищение бюджетных средств, злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество».

Равиль Тюлебаев подчеркивает, что сферы строительства и ЖКХ сопровождают реализацию таких государственных программ, как «Нурлы жер», «Нурлы жол» «Дорожная карта бизнеса-2020», «Развитие регионов до 2020 года», где аккумулируются многомиллиардные бюджетные средства.

«С обвинительным заключением направлено в суд досудебное производство в отношении временно исполняющего обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района А. Асильбайулы. Являясь должностным лицом, он совершил прием ПСД по завышенной стоимости без проведения соответствующей экспертизы. В результате им было незаконно перечислено ИП «Сулейманова» 210 тысяч тенге и ТОО «Мойынкум курылыс» 3 млн. тенге. Ущерб государству составил 3,2 млн тенге. Приговором суда он осужден к трем годам шести месяцам ограничения свободы», - рассказал первый заместитель Антикоррупционной службы Жамбылской области.

Помимо этого, Антикоррупционной службой окончено с направлением в суд уголовное дело в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата города Тараза И. Бекежанова. Будучи должностным лицом, в период 2016 – 2017 годов, он, злоупотребляя должностными полномочиями, совершил незаконную выдачу жителям города Тараза 30-ти земельных участков. Ущерб государству составил 23,1 млн. тенге. Приговором суда Бекежанов осужден к четырем годам шести месяцам ограничения свободы, резюмировал первый заместитель Антикоррупционной службы Жамбылской области Равиль Тюлебаев.