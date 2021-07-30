Самой главной мотивацией всегда были мои болельщики – Ольга Рыпакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийская чемпионка 2012 года Ольга Рыпакова рассказала о своей мотивации в спорте на онлайн-пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самой главной мотивацией для меня всегда были мои болельщики. Это те люди, которые всегда поддерживают и радуются, благодарят и восхищаются. Мотивация – дарить людям эти эмоции. Эти эмоции возвращаются бумерангом. Они меня заряжают и заряжали для дальнейших побед. Мои победы – победы всего Казахстана», - сказала Ольга Рыпакова.

Ольга Рыпакова поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за теплые слова, которые приходили в социальной сети, звонки от всех болельщиков, казахстанцев. Были душетрепешущие пожелания и поддержка. Во время этих четырех олимпиад вы всегда были со мной, поддерживали. Тогда удавалось завоевывать медали. Для меня это очень важно», - отметила спортсменка.

Напомним, сегодня Ольге Рыпаковой не удалось выйти в финал Олимпиады в Токио. В первой попытке Рыпакова показала результат 13.66, во второй — 13.69 (личный рекорд сезона), однако провалила третий подход. После трех попыток Ольга не смогла попасть в число 12 лучших и выйти в финал. Эктова и Овчинникова также оказались за бортом финалисток.

Рыпакова уже имеет полный комплект олимпийских медалей в тройном прыжке: «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронзу» ОИ-2016.





Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов