Самовольно установленные дорожные знаки обнаружили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года полицейские обследовали более семи тысяч километров автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, состояние дорог имеет немаловажное значение обеспечении безопасности. Полицейские их регулярно обследуют. В этом году выявили более 1,8 тысячи дефектов. В основном - ямы и требующие замены знаки.

Встречаются и неожиданные нарушения. Директор одного из учебных заведений понёс административную ответственность за нецелесообразную установку знака «Въезд запрещён» и размещение под ним таблички «Кроме служебного транспорта», которая не предусмотрена нормативными актами. В этом случае устанавливают знак «Движение запрещено», действие которого не распространяется на автомобили работников организации и обслуживающий транспорт.

«В адрес заинтересованных субъектов вынесено 773 предписания об устранении недостатков. Привлечено к ответственности 122 должностных лица. Вместе с тем для снижения аварийности и укрепления дорожной безопасности разработано 212 предложений по совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры, которые направлены в местные исполнительные органы. К примеру, указано недостаточное количество активных дорожных знаков со светодиодной подсветкой. Это эффективное средство привлечения внимания водителей. Сейчас такие знаки устанавливают на шести оживлённых участках дорог в Петропавловске», - рассказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Всего в течение года по предписаниям полиции ямочный ремонт провели на площади 127 тысяч квадратных метров, нанесли более 400 тысяч «квадратов» дорожной разметки, установили и заменили 1,4 тысячи дорожных знаков.