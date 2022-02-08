Самовольно оставившие воинскую часть солдаты найдены – Министерство обороны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана сообщило информацию касательно самовольного оставления части солдатами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Республики Казахстан.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение военнослужащих срочной службы, самовольно оставивших воинскую часть.
В настоящее время военнослужащие задержаны. По данному факту проводится служебное расследование.
Как сообщалось ранее, 8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было.
По результатам расследования происшествия виновные будут привлечены к строгой ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан.
- Минобороны продолжает системную работу по снижению коррупции
- Военные психологи повышают профессиональный уровень
- Казахстанские военные саперы совершенствуют навыки утилизации боеприпасов
- Инструкторы Центра миротворческой подготовки проходят курс изучения английского языка
- Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК
- Модернизировать деятельность военкоматов в Казахстане призвала депутат
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана