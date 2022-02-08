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Самовольно оставившие воинскую часть солдаты найдены – Министерство обороны РК

8 Февраля 2022 13:52
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Самовольно оставившие воинскую часть солдаты найдены – Министерство обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана сообщило информацию касательно самовольного оставления части солдатами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Республики Казахстан.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение военнослужащих срочной службы, самовольно оставивших воинскую часть.

В настоящее время военнослужащие задержаны. По данному факту проводится служебное расследование.

Как сообщалось ранее, 8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было.

По результатам расследования происшествия виновные будут привлечены к строгой ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан.

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